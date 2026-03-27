“통신비 부담 낮춰 일상 복귀 지원” 큰사람커넥트, 공공 협력 참여

0 큰사람커넥트가 우정사업본부, 새도약기금(한국자산관리공사), 장기소액연체자지원재단과 함께 장기연체채무자와 금융취약계층의 통신비 지원을 위한 공공 협력에 참여했다./

큰사람커넥트는 지난 26일 캠코양재타워에서 새도약기금(한국자산관리공사), 우정사업본부, 장기소액연체자지원재단과 장기연체채무자의 통신비 지원을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약에 따라 새도약기금 및 장기소액연체자지원재단을 통해 금융 채무 면제를 받은 금융취약계층은 우체국 알뜰폰 사업자가 선보이는 ‘새도약 요금제’를 통해 최대 2년간 통신비를 지원받을 수 있다. 장기연체채무자 등 금융취약계층의 고정 통신비 부담을 완화하고, 일상 회복과 사회활동 재개를 돕는 실질적 지원 체계라는 점에서 의미가 있다.

‘우체국새도약 요금제’는 지원대상자로 확인되면, 2년간 기본료가 무료로 지원되며, 2년이후에는 개인부담 형태로 진행된다. 음성·문자 무제한, 데이터를 14.5GB에 추가로 1Mbps무제한 옵션 상품을 제공한다.

알뜰폰 시장에서 꾸준히 선호돼 온 실용형 구성으로, 생활에 필요한 기본 통신 서비스를 안정적으로 이용할 수 있도록 설계됐다. 해당 요금제는 새도약기금 홈페이지 및 장기소액연체자 지원재단 홈페이지를 통해 인터넷우체국 또는 신분증 지참 후 알뜰폰 판매 우체국을 방문해 가입할 수 있다. 단, 예산이 소진되거나, 통신 채무가 존재 할 경우 가입이 제한된다.

큰사람커넥트는 이야기모바일이 오랜 기간 축적해 온 서비스 운영 경험과 우체국 알뜰폰 협력 노하우를 바탕으로 이번 협약에 함께하게 됐다. 장기연체채무자와 금융취약계층이 일상과 사회활동을 다시 이어갈 수 있도록, 일생생활에 기초적인 통신비 지원을 통해 돕는 실질적 지원이라는 점에서 의미가 있다.

또한 사회적 가치 실현을 위한 다양한 활동을 이어오고 있으며, 연탄봉사 등 현장 중심 사회공헌도 지속해 왔다. 이번 협약은 이러한 사회공헌 활동을 공공 협력과 연결한 실질적 지원 사례로, 향후 다양한 공공기관 및 유관기관과의 협력을 확대하는 계기가 될 전망이다.

큰사람커넥트 관계자는 “통신은 구직, 금융, 의료, 가족과의 연락 등 개인의 일상과 사회활동을 유지하는 가장 기본적인 생활 인프라 중 하나”라며 “앞으로도 다양한 공공기관 및 유관기관과의 협력을 통해 통신 복지 사각지대 해소에 기여하고, 지속적인 사회공헌 활동과 연계한 책임 있는 기업 역할을 확대해 나가겠다”고 말했다.

해당 통신 지원사업에 대한 자세한 정보는 인터넷우체국과 새도약기금홈페이지 및 콜센터를 통해 지원대상자 여부를 확인할 수 있다.