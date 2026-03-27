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“누구나 AI를 쉽게”…네이버 커넥트재단, ‘커넥트 온’ 캠페인 진행

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김영진 기자

승인 : 2026. 03. 27. 09:06

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네이버 커넥트재단이 '커넥트 온' 캠페인을 진행한다./네이버
네이버 커넥트재단은 AI 관련 교육 콘텐츠를 공개한다고 27일 밝혔다.

커넥트재단은 이날부터 'CONNECT ON(커넥트 온)' 캠페인을 진행한다. AI를 처음 접하는 이용자도 쉽게 AI와 관련된 다양한 주제를 접할 수 있는 무료 교육 영상을 부스트코스 홈페이지에서 제공할 예정이다.

콘텐츠는 AI 시대에 필수적인 핵심 역량을 기를 수 있도록 사례 중심의 영상 콘텐츠로 구성됐다. AI 기초 개념, 에이전틱 AI와의 협업, 산업 영역의 AX, 프롬프트 작성 실습까지 총 21개의 영상을 제공한다. 또한 네이버, 네이버클라우드 등 팀네이버의 전문가들과 서울대, 고려대, 연세대, KAIST 등 학계 연구진들이 제작에 참여해 콘텐츠 완성도를 높였다.

커넥트재단은 누구나 AI 기술에 대한 이해도를 높이고 이를 실생활에서 활용할 수 있도록 'CONNECT ON' 캠페인을 통해 다양한 교육 프로그램을 운영해왔다. 오는 13일까지 고객 대응 에이전트를 직접 개발하는 온라인 실습 과정을 부스트코스 홈페이지에서 신청할 수 있다.

공기중 네이버 커넥트재단 이사장은 "AI를 비롯한 기술 환경이 빠르게 진화하는 상황에서 커넥트재단은 누구나 AI 기술을 쉽게 배우고 이를 주도적으로 활용할 수 있도록 다양한 교육 프로그램을 운영할 계획"이라며 "이번 교육 콘텐츠가 AI 기술 활용 경험이 있는 이용자는 물론 입문자들에게도 유의미한 역량 향상의 기회가 되기를 바란다"고 밝혔다.
김영진 기자

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