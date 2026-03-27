[포토] 한준호 민주당 의원 ‘이화영 전 경기도부지사 석방 촉구’

한준호 더불어민주당 의원과 이화영 전 경기도 평화부지사의 부인 백정화 씨가 27일 국회 소통관에서 대북송금 사건 국정조사-이화영 전 부지사 석방-박상용 검사 즉각 파면 등을 촉구하고 있다.