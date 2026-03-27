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[포토] 국회 찾은 백정화씨 ‘남편 이화영 전 부지사를 석방해 주세요!’

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이병화 기자

승인 : 2026. 03. 27. 09:57

이화영 전 경기도 평화부지사의 부인 백정화 씨가 27일 국회 소통관에서 대북송금 사건 국정조사-이화영 전 부지사 석방-박상용 검사 즉각 파면 등을 촉구하는 기자회견을 하고 있다.
이병화 기자

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