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[포토] 안경 치켜 올리는 최휘영 문체부 장관

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이병화 기자

승인 : 2026. 03. 27. 11:01

최휘영 문화체육관광부 장관이 27일 국회에서 열린 문화체육관광위원회 전체회의에서 안경을 치켜 올리고 있다.
이병화 기자

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