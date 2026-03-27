김동관 부회장, 한화솔루션 주식 30억 규모 매입

남정운 케미칼 대표·박승덕 큐셀 대표도

2조대 유증 추진에 대한 책임경영 차원

clip20260327155005 0 한화 빌딩 본사. /한화

김동관 한화솔루션 전략부문 대표이사를 비롯한 경영진들이 회사 주식을 매입하기로 했다. 2조원이 넘는 규모의 유상증자를 추진하는 것에 대해 책임 경영을 실천하겠다는 취지로 풀이된다.27일 한화솔루션은 김 대표이사가 약 30억원 규모의 회사 주식을 매수한다고 밝혔다. 이는 전날 종가 기준 약 8만 1500주에 해당한다.남정운 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표도 각각 유상증자에 따른 우리사주 매입과 별도로 약 6억원(약 1만 6000주)씩 사들이기로 했다. 이들의 매입 금액은 지난해 연봉에 해당한다고 한다.남 대표는 "이번 유증을 통해 회사가 지속 가능한 성장을 이루고 나아가 수익성 개선을 완수해 주주가치 제고로 보답할 수 있도록 하겠다"고 말했다.이들은 오는 30일부터 순차적으로 매수할 예정이다. 회사는 또 다른 임원들도 자율적으로 지분 매수에 참여할 계획이라고 설명했다.회사는 전날 2조4000억원의 유증 계획을 밝혔다. 이 중 약 9000억원을 탠덤(Tandem) 셀 양산 파일럿 검증과 탑콘(TOPCon) 셀 생산라인 구축, 탠덤 GW(기가와트)급 상용화에 투입하겠다고 했다. 기존 실리콘 태양광 셀의 효율 한계를 극복하고 차세대 시장을 선점하기 위해서다.회사는 꿈의 태양광이라 불리는 '페로브스카이트' 기반의 탠덤 기술은 우주 태양광 분야에서도 핵심적인 역할을 할 것이라고 보고 있다. 이를 통해 경쟁사들과의 격차를 벌리겠다는 구상이다.회사는 나머지 금액의 경우 채무 상환에 사용할 예정이라고 했다.