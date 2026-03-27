김동관 부회장, 한화솔루션 주식 30억 규모 매입

2조대 유증 추진에 대한 책임경영 차원
27일 한화솔루션은 김 대표이사가 약 30억원 규모의 회사 주식을 매수한다고 밝혔다. 이는 전날 종가 기준 약 8만 1500주에 해당한다.
남정운 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표도 각각 유상증자에 따른 우리사주 매입과 별도로 약 6억원(약 1만 6000주)씩 사들이기로 했다. 이들의 매입 금액은 지난해 연봉에 해당한다고 한다.
남 대표는 "이번 유증을 통해 회사가 지속 가능한 성장을 이루고 나아가 수익성 개선을 완수해 주주가치 제고로 보답할 수 있도록 하겠다"고 말했다.
이들은 오는 30일부터 순차적으로 매수할 예정이다. 회사는 또 다른 임원들도 자율적으로 지분 매수에 참여할 계획이라고 설명했다.
회사는 전날 2조4000억원의 유증 계획을 밝혔다. 이 중 약 9000억원을 탠덤(Tandem) 셀 양산 파일럿 검증과 탑콘(TOPCon) 셀 생산라인 구축, 탠덤 GW(기가와트)급 상용화에 투입하겠다고 했다. 기존 실리콘 태양광 셀의 효율 한계를 극복하고 차세대 시장을 선점하기 위해서다.
회사는 꿈의 태양광이라 불리는 '페로브스카이트' 기반의 탠덤 기술은 우주 태양광 분야에서도 핵심적인 역할을 할 것이라고 보고 있다. 이를 통해 경쟁사들과의 격차를 벌리겠다는 구상이다.
회사는 나머지 금액의 경우 채무 상환에 사용할 예정이라고 했다.