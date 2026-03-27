닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업

김동관 부회장, 한화솔루션 주식 30억 규모 매입

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260327010008502

글자크기

닫기

최인규 기자

승인 : 2026. 03. 27. 15:53

남정운 케미칼 대표·박승덕 큐셀 대표도
2조대 유증 추진에 대한 책임경영 차원
clip20260327155005
한화 빌딩 본사. /한화
김동관 한화솔루션 전략부문 대표이사를 비롯한 경영진들이 회사 주식을 매입하기로 했다. 2조원이 넘는 규모의 유상증자를 추진하는 것에 대해 책임 경영을 실천하겠다는 취지로 풀이된다.

27일 한화솔루션은 김 대표이사가 약 30억원 규모의 회사 주식을 매수한다고 밝혔다. 이는 전날 종가 기준 약 8만 1500주에 해당한다.

남정운 케미칼 부문 대표와 박승덕 큐셀 부문 대표도 각각 유상증자에 따른 우리사주 매입과 별도로 약 6억원(약 1만 6000주)씩 사들이기로 했다. 이들의 매입 금액은 지난해 연봉에 해당한다고 한다.

남 대표는 "이번 유증을 통해 회사가 지속 가능한 성장을 이루고 나아가 수익성 개선을 완수해 주주가치 제고로 보답할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이들은 오는 30일부터 순차적으로 매수할 예정이다. 회사는 또 다른 임원들도 자율적으로 지분 매수에 참여할 계획이라고 설명했다.

회사는 전날 2조4000억원의 유증 계획을 밝혔다. 이 중 약 9000억원을 탠덤(Tandem) 셀 양산 파일럿 검증과 탑콘(TOPCon) 셀 생산라인 구축, 탠덤 GW(기가와트)급 상용화에 투입하겠다고 했다. 기존 실리콘 태양광 셀의 효율 한계를 극복하고 차세대 시장을 선점하기 위해서다.

회사는 꿈의 태양광이라 불리는 '페로브스카이트' 기반의 탠덤 기술은 우주 태양광 분야에서도 핵심적인 역할을 할 것이라고 보고 있다. 이를 통해 경쟁사들과의 격차를 벌리겠다는 구상이다.

회사는 나머지 금액의 경우 채무 상환에 사용할 예정이라고 했다.
최인규 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프, 이란 공격 시한 10일 연장…“협상 잘 진행되고 있다”

[마켓파워] 9900억에 팔고 1.5조에 되산 조원태 대한항공…PEF ‘꽃길 엑시트’ 깔아줬나

李대통령 “평화로운 한반도 만드는 일, 서해 영웅들이 남긴 시대적 사명”

트럼프 “합의 구걸” vs 이란 “기만 공작”… 지상전 초읽기 속 종전 협상 놓고 기싸움

“세종, 균형 발전의 상징”…與, 행정수도 특별법 처리 예고

한국축구, ‘무패 무실점’ 코트디부아르 방패 뚫어라

트럼프 통역 이연향 전 국무부 국장 “김정은, 싱가포르서 상당히 잘 대처…통역은 회담 공기 조율자”

지금 뜨는 뉴스

타는 순간 ‘비즈니스 클래스’…토요타 알파드 시승기

법조 고위직 평균 재산 공개…최고 자산가는 누구

광화문에 ‘한글 현판’ 추가될까…국민 의견 듣는다

“청소년 중독 방치” 인스타·유튜브 90억 배상 위기 몰렸다

“유독 나만 멀쩡하네”…알고보니 ‘이것’ 자체가 달랐다