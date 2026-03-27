李대통령 “전작권 회복 조속 추진”…조성현 대령에 “보고 싶었다”

국방부에서 전군주요지휘관회의 주재

"한미동맹 필수지만 과도한 의존 금물"

"한반도 방위 주도 역할 위해 만반의 준비"

"선택적 모병제 등 국방개혁 속도 내 달라"

이재명 대통령, 서울에서 전군주요지휘관회의 주재 0 이재명 대통령이 27일 서울 국방부에서 전군주요지휘관회의를 주재하고 있다. /연합뉴스

이재명 대통령은 27일 "급변하는 안보 환경에 대응하려면 자주국방이 필수적"이라며 "전시작전통제권 회복은 조속하게 추진될 것"이라고 말했다.또 이 대통령은 "철통같은 한미동맹이 한반도의 평화와 안정에 필수적 요소인 것은 맞다. 그러나 과도한 의존은 금물"이라며 자주국방의 중요성을 거듭 강조했다.이 대통령은 이날 국방부에서 열린 전군 주요 지휘관 회의에서 "한반도 방위에 있어 우리 군이 주도적 역할을 수행할 수 있도록 만반의 준비를 해 둬야 한다. 여러분도 함께 노력해주기를 바란다"며 이 같이 말했다.이 대통령은 "취임 후 9개월 반이 지났는데 다양한 위기와 재난을 겪으며 우리 군의 능력을 더 신뢰하게 됐다"며 "여러분의 노고에 군 통수권자로서 감사드린다"고 사의를 표했다.그러면서 이 대통령은 "글로벌 안보 환경은 근본적으로 변화하고 있다. 러시아·우크라이나 전쟁은 5년 차에 접어들었고 중동 전쟁도 오늘로 28일째"라며 "북한은 DMZ(비무장지대) 내 군사분계선 일대에서 국경선화 작업을 시작하고 있다"고 말했다.이어 "결론적으로 군의 최우선 책임은 어떤 도발과 위협에도 대응할 수 있는 최상의 군사대비 태세를 갖추는 것"이라며 "특히 한미동맹에 기반해 강력한 연합방위 태세를 유지해달라. 한반도 방위에 있어 우리 군이 주도적 역할을 수행할 수 있도록 만반의 준비를 해 둬야 한다"고 거듭 강조했다.아울러 이 대통령은 "대한민국의 평화와 번영을 위해 어떤 상황에서도 우리 스스로의 힘으로 영토와 국민을 완벽하게 지켜내겠다는 책임감과 결의를 가져달라"며 "그런 마음가짐이야말로 전작권 회복을 앞당길 것"이라고 말했다.이 외에도 이 대통령은 "전장 환경이 많이 바뀌고 있다"며 '스마트 강군으로의 전환', '선택적 모병제' 등 국방개혁에도 속도를 내달라고 주문했다.이 대통령이 전국 주요 지휘관 회의를 주재한 것은 이번이 처음이다.이 대통령은 이 자리에서 안규백 국방부 장관으로부터 중동과 주변국 상황을 비롯한 대내·외 정세 등 현 안보 상황을 보고받고, 우리 군의 활동상, 통수지침 이행상황과 함께 주요 국방정책 추진상황에 대해 점검했다고 강유정 청와대 대변인이 밝혔다.이 대통령은 화상회의(VTC)로 참석한 동명부대와 청해부대, 아크부대 부대장으로부터 장병들의 안전을 확인하고, 군이 국가와 국민에게 충성하는 국민의 군대로 거듭나 줄 것을 당부하며 회의를 마무리했다.이 대통령은 회의를 마친 후 지하에 위치한 지휘통제실을 찾아 근무자들을 격려했다.이 대통령은 12.3 내란당시 수도방위사령부 제1경비단장으로 '서강대교를 넘지 말라'고 지시한 조성현 대령과 만나 악수를 나누며 "한 번 보고싶었다"고 인사를 나눈 후 지휘통제실을 떠났다고 강 대변인은 전했다.한편 이날 회의에서는 △중동 재외국민 보호 지원 △자주국방 구현 △접경지역 안정적 군사 상황관리 △국민의 군대 재건 등 주요 국방현안 △북 핵·미사일 위협 대비 한국형 3축체계 능력 태세 강화 △최근 전쟁 양상과 전훈 고려 능력 보강과 관련된 보고와 토론이 진행됐다.