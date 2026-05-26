서울 서대문서 붕괴사고…3명 사망

26일 오후 2시께 사고 발생

3명 사망·1명 중상·2명 경상

공중 비계·거더 무너지며 사고 발생

李 "사고 수습과 부상자 치료에 만전 다하라"

clip20260526165610 0 26일 오후 2시32분께 붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장. /독자 제공

서울 고가도로 철거 현장에서 붕괴 사고가 발생해 3명이 사망했다. 소방당국은 사고 대응 1단계를 발령하고 소방인력 62명을 투입해 구조 작업을 벌였다. 이재명 대통령은 사고 원인에 대한 엄정 조사를 지시했다.26일 오후 2시32분께 서울 서대문구 미동 서소문고가도로 철거 현장에서 상판 일부가 무너지는 사고가 발생했다. 이 사고로 현장에 있던 철거 작업 차량 1대와 작업자 6명이 매몰됐다. 이 중 50대와 60대 남성 작업자 2명은 현장에서 숨져 임시 영안소에 안치됐다. 다른 50대 남성 작업자 1명은 심정지 상태로 인근 병원에 긴급 이송됐으나 끝내 사망 판정을 받았다. 나머지 매몰자 3명은 중상을 입은 것으로 확인됐다.소방당국은 철거 작업 중 고가도로 상판 일부가 하중을 견디지 못하고 무너진 것으로 보고, 현장 수습이 끝나는 대로 정확한 사고 경위를 조사할 예정이다. 당국은 사고 발생 16분 만인 이날 오후 2시 49분께 사고 대응 1단계를 발령했다. 현장에는 구급차량 16대와 소방인력 62명이 동원돼 구조 작업을 진행했다. 경찰 30여명도 투입됐다.사고는 안전 점검을 진행하는 과정에서 공중 비계와 거더(girder) 일부가 무너지며 발생한 것으로 파악됐다. 거더는 교량 등의 건설 구조물을 떠 받쳐 하중을 지지·전달하는 재료다. 해당 구간은 왕복 4차로로, 지난해 9월부터 철거 공사를 진행해온 것으로 확인됐다.소방과 경찰은 관계기관 합동 대응을 통해 2차 피해 방지를 위한 원거리 통제를 실시하고 있다. 경찰 관계자는 "인명 피해를 확인하고 있다"며 "경찰청 로터리에서 충정로 방향 도로를 전면 통제하고 기능별로 충분한 경력과 장비를 지원 중"이라고 밝혔다.사고를 목격자 A씨는 "도미노 현상처럼 무너졌다. 소리가 와르르 크게 나고 하얀 흙먼지가 어마어마하게 났다"며 "흙먼지가 걷힌 다음에 가서 보니 처참한 모습이었다"고 당시 상황을 전했다.이재명 대통령은 이날 사고에 대해 "사고 수습과 부상자 치료에 만전을 다하라"고 지시했다. 강유정 청와대 수석대변인은 언론을 통해 "이 대통령이 이 사고로 인해 유명을 달리한 피해자에게 안타까움을 표하며 사고 원인을 엄정히 조사하고 추후 재발 방지를 위한 대책도 철저히 마련하라고 지시했다"고 밝혔다.김민석 국무총리도 이번 사고와 관련해 "행정안전부와 소방청은 가용한 모든 장비와 인력을 동원해 인명구조를 최우선으로 실시하라"고 전했다.윤호중 행정안전부장관은 "소방청, 경찰청, 서울시, 서대문구 등 관련기관은 가용한 인력과 장비를 총동원하여 인명구조에 총력을 다하라"고 긴급 지시했다. 윤 장관은 또 "구조 과정에서 소방대원의 안전사고가 발생하지 않도록 각별히 유의해달라"고 강조했다.오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 역시 선거 유세를 중단하고 사고 현장으로 향했다.이날 사고로 서울역∼신촌역 구간과 행신∼서울·용산역 구간 KTX 운행이 중단됐다. 1호선과 경의중앙선(문산∼용산∼용문)은 정상 운행한다.일반열차 운행도 조정된다. 무궁화호는 경부선 수원·천안역까지, 호남선은 서대전역까지, 장항선은 천안역까지 운행한다. 이후 출·도착역은 추가 조정될 수 있다.