지커, 7X 부분변경 출시 예고... 유튜브로 소비자 접점 강화

중국 외 첫 출시… 7X 페이스리프트 국내 도입 확정

자동문·냉온장고·21스피커 등 고급 사양 전면 배치

유튜브로 정보 공개… 전국 전시장·서비스망 구축

4.[사진자료] 지커 코리아, 국내 소비자들의 질문에 답하는 영상 ‘지커보고있다’ 공식 유튜브 채널에 공개 0 국내 출시 예정인 지커 7X 부분변경./지커 코리아

5.[사진자료] 지커 코리아, 국내 소비자들의 질문에 답하는 영상 ‘지커보고있다’ 공식 유튜브 채널에 공개 0 국내 출시 예정인 지커 7X 부분변경 실내./지커 코리아

지커가 한국 시장 진출을 본격화하며 첫 출시 모델과 판매 전략을 공개했다. 소비자 접점 확대를 위해 유튜브를 활용한 정보 공개에 나서는 동시에 국내 시장에는 글로벌 최초로 부분변경 모델을 투입하는 전략을 택했다.지커는 27일 공식 유튜브 채널을 통해 '지커보고있다' 영상을 공개하고 국내 출시 일정과 판매 차량, 서비스 네트워크 구축 계획 등을 설명했다. 해당 콘텐츠는 공식 SNS와 동호회 등에서 제기된 소비자 질문을 바탕으로 제작됐다.이번 영상에서 지커는 한국 시장 첫 판매 모델로 중형 SUV '7X'를 확정했다. 특히 국내에는 중국을 제외한 글로벌 시장 가운데 처음으로 7X 부분변경 모델이 도입될 예정이다.차량 사양도 함께 공개됐다. 7X에는 75kWh LFP 배터리와 100kWh NCM 배터리가 적용되며, 전좌석 자동문과 냉온장고, 1000개 LED 기반 스타게이트 라이트, 21개 스피커로 구성된 사운드 시스템 등 고급 편의사양이 옵션으로 제공된다.자율주행 기능은 국내 규제를 반영해 라이다 없이 레이더와 카메라 기반 레벨2 주행보조 시스템이 기본 적용된다. 어댑티브 크루즈 컨트롤과 차선 유지·변경 기능 등이 포함된다.판매 방식도 공개했다. 지커는 수도권을 포함한 주요 도시에 전시장을 구축하고, 제주를 포함해 지역별 최소 1개 이상의 서비스센터를 마련할 계획이다.지커는 향후 MPV '009', 슈팅브레이크 '007 GT', 대형 SUV '8X'·'9X' 등 추가 라인업 도입도 검토하고 있다. 다만 구체적인 출시 시점은 국내 시장 반응을 반영해 결정한다는 방침이다.지커 관계자는 "국내 소비자들의 관심에 대응해 정확한 정보를 전달하고자 콘텐츠를 기획했다"며 "향후 시리즈를 통해 출시 일정과 인증 제원 등 추가 정보를 순차적으로 공개할 예정"이라고 밝혔다.