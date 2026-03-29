연초 글로벌 행보 최태원, 이번엔 대한상의 쇄신 드라이브

clip20260329133101 0 최태원 회장. /박상선 기자

미국에서 글로벌 빅테크 기업들의 수장들을 만나며 1분기를 보낸 최태원 SK그룹 겸 대한상공회의소 회장이 2분기 시작은 국내 현안을 점검하는 행보로 시작한다. 최태원 회장은 당장 이번 주 국내에서 대한상공회의소 회장으로서 조직 쇄신에 집중하는 일정을 소화할 예정이다.29일 재계에 따르면 최 회장은 오는 31일 전국상의 회장단 회의, 4월 2일에는 대한상의 구성원 타운홀 미팅을 열고 쇄신안을 공유한 후 구성원들과 의견을 나눈다.대한상의는 최근 상속세 관련 보도자료에 대해 논란을 빚은 바 있고, 아시아태평양경제협력체(APEC) CEO 서밋 준비 과정에서도 예산집행과 관련한 감사가 진행된 바 있다. 대한상의는 대내외 경제 상황과 정부 정책을 수시로 점검하고 정책 대안을 제시하는 조직으로, 국내 경제단체 중 가장 대표성이 높은 것으로 평가된다.지난 20일 대한상의는 산업통상부의 상속세 관련 보도자료 배포 및 APEC CEO 서밋 예산 집행과 관련한 감사 결과 통보에 따라 결과를 엄중히 받아들이겠다는 입장을 밝혔다. 이후 책임 임원들에 대한 인사 조치를 단행했으며 최 회장은 "의사 결정 구조와 내부 통제 시스템을 전면 재정비하는 계기로 삼겠다"고 밝혔다.대한상의는 '경제연구총괄'직책을 신설하고 외부 전문가를 영입한다. 경제연구총괄은 대한상의의 조사·연구 기능을 총괄하는 동시에 보도자료 등 대외 발표 자료에 대한 팩트체크와 감수를 담당하게 된다.1분기 최 회장은 주요 글로벌 기업인들과 수시로 만나면서 AI 부문의 글로벌 네트워크를 강화했다. 최 회장에게는 대한상의 회장으로서 역할도 중요하다. 한국경제인협회(전국경제인연합회)의 역할이 이전 전국경제인연합회 이후 다소 축소된 바 있어 이 영향력이 대한상의로 일부분 이동했고, 이후 정부와 재계를 연결하는 주요 채널로서 중요성이 부각되고 있기 때문이다. 이번 사안을 계기로 내부 체질 개선이 반드시 필요하다는 지적이 나온다.SK그룹 측면의 임무도 산적해 있다. SK하이닉스가 올해 내 미국 주식예탁증서(ADR) 상장을 앞두고 있어 조만간 구체적인 규모도 밝혀질 것으로 보인다. 업계에서는 10조~15조원 수준으로 추정하고 있다. ADR 상장 후 현지 반응에 따라 국내 주가에도 영향을 미칠 수 있다는 분석이 우세하다. 또한 미국 현지에 세운 AI 솔루션 법인도 차후 100억달러(약 15조원) 투자를 밝힌 만큼 현지에서의 성과도 보여줘야 하는 과제가 있다.