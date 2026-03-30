클래스가 다른 맨발걷기 명소, 청주 미동산황톳길 4월 재개장

미선향 황톳길 전경 1 0 청주 미동산수목원에 설치된 미선향 황톳길이 4월 1일 재개장한다./충북도

미선향 황톳길 전경 2 0 4월 1일 재개장하는 청주 미동산수목원의 미선향활톳길./충북도

청주 미동산수목원 내 맨발 걷기 명소 '미선향 황톳길'이 다음 달 1일부터 전면 재개방한다.충북도 산림환경연구소는 겨울철 결빙과 미끄럼 사고 위험,추위와 세족시설 동파 방지를 위해 일시적으로 사용을 중지했었다.'미선향 황톳길'은 2024년 7월말부터 10월까지 총사업비 3억 6000만원을 들여 총길이 630m, 폭 1~1.5m 규모의 건식 황톳길로 조성된 공간이다. 이용객 편의를 위한 세족 시설 2곳과 촉촉한 황토를 즐길 수 있는 황토 습식 광장도 갖추고 있어 개장 직후부터 방문객들의 큰 호응을 얻어왔다.미동산수목원은 봄철 기온 상승과 함께 주말 방문객이 1500명 이상 급증함에 따라, 관람객 이용 편의를 위해 신속한 정비를 마치고 4월의 시작과 함께 다시 문을 열기로 결정했다.이에 방문객들은 수목원의 맑은 공기와 함께 미선나무의 은은한 향기를 맡으며 맨발로 황톳길을 걸을 수 있어, 일상의 스트레스를 해소하고 건강을 챙길 수 있는 힐링 명소가 될 것으로 기대된다.김영욱 산림환경연구소장은 "봄철 관람객들이 안전하고 쾌적하게 맨발 걷기를 즐길 수 있도록 황토 보충, 평탄화 작업 및 세족장 등 시설물 점검에 완벽히 했다"며, "수목원의 아름다운 봄 풍경 속에서 일상의 여유를 만끽하시길 바란다"고 전했다.실제 이용객들의 반응도 뜨겁다. 지난해 방문객 200명을 대상으로 진행한 만족도 조사에서 수목원 내 주요 25개 주제원 중 선호도 1위를 차지하며 단숨에 수목원의 핵심 랜드마크로 떠올랐다. 이는 전통적인 인기 코스인 메타세콰이어원(2위), 수국담채원(3위)을 제친 결과여서 더욱 눈길을 끈다.충북도의 대표적인 수목원인 미동산수목원은 인공미 보다는 자연숲을 살린 생태형수목원으로 시민들의 사랑을 받아왔다. 250ha 규모의 넓은 면적에 침엽수원, 활엽수원, 야생화원, 약용식물원, 화목원, 습지 등 다양한 테마 식물원이 있다.연구소 관계자는 "규모가 큰 수목원인데 무료 입장인게 장점이다. 완만한 숲길 중심이어서 등산보다는 편안한 운동화를 신고 가벼운 트레킹 하기에 적당하다. 봄에는 야생화를 즐길 수 있다"며 수목원을 소개했다.