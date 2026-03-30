LG이노텍, 소프트웨어 융합해 피지컬 AI 선도 포부

[사진1] 문혁수 사장 카사르 유니스 CEO 악수 0 문혁수 LG이노텍 사장(왼쪽)이 카사르 유니스 어플라이드 인튜이션 CEO와 파트너십 체결 후 악수하고 있다. /LG이노텍

LG이노텍이 자율주행 소프트웨어 기업과 함께 피지컬 AI 시장을 공략한다. 자율주행 센싱 모듈을 고도화하고, 글로벌 완성차 뿐만 아니라 로봇용 센서 등으로 사업을 확장해 나가면서 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 솔루션 기업으로 거듭난다는 구상이다.30일 LG이노텍은 미국 자율주행 소프트웨어 기업인 어플라이드 인튜이션과 전략적 파트너십을 체결했다고 밝혔다. 이번 협력을 통해 LG이노텍은 어플라이드 인튜이션의 자율주행 소프트웨어와 테스트 차량을 활용, 자율주행 센싱 모듈의 완성도를 높인다는 전략이다.어플라이드 인튜이션은 자율주행 소프트웨어 및 시뮬레이션 툴 분야 글로벌 톱티어 기업으로, 글로벌 상위 20대 완성차 업체 중 18곳을 고객사로 확보하고 있다. 세계 각지에서 자율주행 실증 차량을 운영하며 확보한 실제 도로 주행 데이터를 기반으로 기술 완성도를 높여 나가고 있다.LG이노텍은 이번 협력을 통해 자율주행 센싱 고도화에 필요한 데이터를 확보할 수 있게 됐다. 자율주행 소프트웨어 전문 기업과 협력해, 소프트웨어까지 포함한 솔루션을 앞세워 사업 기회를 확대할 계획이다.문혁수 LG이노텍 사장은 올 초 '솔루션 기업'으로 도약하겠다는 의지를 밝힌 바 있다. 단순히 부품을 납품하는 것을 넘어 제품의 융·복합이나 하드웨어 및 소프트웨어의 결합, 외부역량 도입 등을 통한 최적의 솔루션을 고객에게 제안한다는 것이다. 이번 협력 역시 이러한 전략의 일환으로, 자율주행 및 로봇용 센서뿐 아니라 데이터 및 소프트웨어 분야에서도 역량을 갖춘 솔루션 기업으로 거듭나겠다는 방침이다.특히 어플라이드 인튜이션과의 협력 범위를 자율주행에서 드론, 로봇 등 신사업 분야까지 확장하며, 피지컬 AI 시장에서 주도권을 확보한다는 전략이다. 기존 센싱 기술력에 어플라이드 인튜이션의 소프트웨어 역량이 더해지며, 시장에서 유리한 고지를 선점할 수 있을 것이란 관측이다.또 LG이노텍은 어플라이드 인튜이션의 테스트 차량에 자체 개발한 센싱 모듈을 장착한다. 이 차량은 미국, 유럽, 일본 등에서 운행될 예정으로, 실측 데이터 확보로 이어질 전망이다. 이를 활용해 다양한 환경에서 드러난 개선점을 미리 파악하고, 선제적으로 반영해 모듈의 성능을 최대로 끌어올린다는 목표다.LG이노텍은 어플라이드 인튜이션의 소프트웨어 및 주행 테스트 운영 노하우를 바탕으로, 국내에서는 직접 자율주행 실증 테스트를 진행할 계획이다. 카메라·라이다·레이더를 결합한 '복합 센싱 솔루션' 등 현재 개발 중인 신기술을 실제 주행을 통해 검증할 수 있어, 개발 기간을 대폭 단축할 수 있을 것으로 예상된다.또한 LG이노텍은 이번 협력을 통해 자체 '가상 센서(Virtual Sensor)'를 어플라이드 인튜이션의 시뮬레이션 툴에 적용한다. '가상 센서'란 디지털 트윈(Digital Twin) 기술을 활용해 센서 실물의 특성을 그대로 가상 환경에 구현한 것이다.어플라이드 인튜이션의 시뮬레이션 툴에 카메라·라이다·레이더를 아우르는 센서 '풀세트(Full-Set)'를 구현한 사례는 LG이노텍이 처음이다. 이를 통해 완성차 업체는 시뮬레이션 과정에서 실제 주행과 유사한 수준의 데이터를 얻을 수 있다. 자율주행 기술을 현실과 동일한 조건에서 테스트할 수 있기 때문이다.LG이노텍 관계자는 "완성차 업체들이 개발 단계에서 LG이노텍의 가상 센서를 활용할 경우, 실제 양산에도 해당 제품을 채택할 가능성이 높아질 것"이라고 말했다. 이어 "센서와 소프트웨어 통합 솔루션을 통해 완성차 고객은 시스템 설계 및 검증 프로세스를 간소화하고 개발 기간을 크게 줄여, 자율주행차 출시 시점을 한층 앞당길 수 있다"고 설명했다.카사르 유니스(Qasar Younis) 어플라이드 인튜이션 최고경영자(CEO)는 "자율주행차를 확산하기 위해서는 하드웨어와 소프트웨어 생태계가 함께 발전해야 한다"라며, "LG이노텍과 협력해 완성차 업체들이 자율주행차 개발 단계에서 양산 단계로 수월하게 전환할 수 있도록 할 것"이라고 밝혔다.문혁수 사장은 "자율주행 소프트웨어 분야에서 세계 최고 수준의 기술력을 보유한 어플라이드 인튜이션과의 협력을 통해 자율주행의 새로운 기준이 될 탁월한 솔루션을 고객에게 제공할 것"이라며, "피지컬 AI 시대를 이끄는 모빌리티·로봇 센싱 분야 글로벌 톱티어로 도약하겠다"고 말했다.