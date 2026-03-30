OCI그룹서 존재감 커지는 ‘믿을맨’ 김유신·이수미… 올해 흑자 전환 기대

김·이, 조직개편 주도하며 영업력 강화

컨트롤타워에서 조직개편 안정화 주력

수십년 간 중추 역할…실적 회복 과제

clip20260330145936 0 OCI 본사. /OCI

OCI그룹에서 김유신 부회장과 이수미 사장의 존재감이 커지고 있다. 이번에 승진한 두 사람은 지주사인 OCI홀딩스와 계열사인 OCI에서 겸직하며 사실상 주요 사업을 주도하고 있다. 승진과 함께 이뤄진 OCI 조직 개편 역시 두 사람이 구상한 결과다. 그룹이 올해 흑자 반등을 앞두고 있는 만큼 이른바 '믿을맨'으로 통하는 두 사람에게 힘을 싣는 모습이다.30일 업계에 따르면 OCI그룹은 오는 4월1일자로 인사·조직개편안을 시행하고 이를 총괄하는 통합 컨트롤타워를 가동하기로 했다. 조직개편안은 고객솔루션사업팀을 신설하고 전문 인력들을 재배치한 게 골자다. 고객솔루션사업팀은 반도체 소재 등 사실상 전 사업에 대한 영업력을 강화하기 위해 만든 조직이다. 이는 이번에 OCI홀딩스에서 승진한 김 부회장과 이 사장이 논의해서 만든 것으로 알려졌다.두 사람은 컨트롤타워에도 들어갈 예정이다. 현재 김 부회장은 OCI홀딩스의 부회장과 OCI 부회장 대표이사를, 이 사장은 OCI홀딩스 대표이사 사장과 OCI 사장을 맡고 있다. 모두 그룹의 전반적인 경영과 중점 사업을 직접 챙기고 있다. 이에 두 사람은 컨트롤타워에서 그룹 차원의 핵심 사업이라고 할 수 있는 태양광, 반도체 소재 등 주요 사업을 살피며 조직개편을 안정화하는 데 주력할 예정이다.이처럼 두 사람의 역할이 커지는 이유는 그룹 내에서 믿을맨으로 꼽히는 핵심 인물이기 때문이다. 김 부회장은 30년 넘게 그룹에서 근무하면서 화학소재 사업을 총괄하고 경영을 맡았다. 그러면서 그룹의 포트폴리오를 계속 확대했다. 지난 2023년 OCI가 분리됐을 땐 대표이사를 맡아 실적 제고에 주력하고 있다.이 사장 역시 고(故) 이수영 회장이 중용해 온 인물로 공채 출신의 최초의 여성 부사장·사장이라는 타이틀을 거머쥐며 그룹에서 중추적인 업무를 해왔다. 그룹의 재무 전반을 살피면서 전략기획 부문에서 신사업 기반 마련에 힘써왔다. '재무통'이라는 평가를 받는다.두 사람은 반도체 소재 사업으로 체질 개선에 나선 그룹의 흑자 전환이라는 과제를 안고 있다. OCI홀딩스의 경우 지난해 매출액 3조3801억원, 영업손실 576억원을 기록했다. OCI도 같은 해 매출액 2조94억원, 영업이익 4억원으로 집계됐다. 그룹은 신설 조직을 통해 사업 고도화와 함께 실적 회복에 집중할 전망이다.OCI홀딩스 측 관계자는 "(이번 조직개편 관련해) 지난해 4분기부터 실적이 다소 좋아지면서 이번에 영업 조직을 강화한 것"이라며 "김 부회장과 이 사장의 각자의 전문적인 영역이 있긴 하지만, 오랫동안 그룹 전체를 총괄해왔기에 컨트롤타워에서 전반적으로 들여다볼 것"이라고 말했다.