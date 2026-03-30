종합특검, ‘김건희 수사무마’·내란 의혹 겨냥…수사 전방위 확대

대검·중앙지검 압색에 이어 관련자 소환

2수사단 수사 진행…범죄단체조직죄 입건 예정

2차 종합특검팀 브리핑 0 권창영 2차 종합특별검사팀 김지미 특검보가 30일 과천 특검사무실에서 수사 관련 사항을 브리핑하고 있다./연합뉴스

권창영 2차 종합특검팀이 김건희 여사가 연루된 '도이치모터스 주가조작 사건 수사 무마 의혹'과 내란 관련 의혹에 대한 전방위 수사에 나섰다. 김 여사 수사 무마 의혹의 경우, 윗선의 불기소 종용 가능성을 전제로 한 수사인 만큼 검찰 지휘라인 전반을 겨냥한 수사로 확대될 가능성이 제기된다.김지미 특검보는 30일 브리핑에서 수사 무마 의혹과 관련해 "지난주 대검찰청 등을 압수수색했고 현재 압수물 분석을 진행 중"이라고 밝혔다. 이어 "2024년 당시 수사팀 관련자들을 소환했고 추후 순차 조사할 계획"이라고 했다.해당 의혹은 서울중앙지검 반부패수사2부가 도이치모터스 주가조작 사건을 처분하면서 제대로 된 수사 없이 김 여사를 불기소 처분했다는 의혹이다. 당시 검찰은 김 여사에 대한 소환 조사 대신 대통령경호처 시설을 찾아 조사를 진행해 특혜 논란을 받았다. 이와 관련해 종합특검팀은 윗선으로 추정되는 성명불상자가 권한을 남용했다고 판단하고 지난 23일 대검찰청과 서울중앙지검 등에 대한 압수수색을 진행했다.내란 의혹 관련 수사도 진행 중이다. 김 특검보는 "지난주 해당 의혹과 관련해 권영환 합동참모본부 계엄과장 등 23명을 참고인 신분으로 조사했다"고 밝혔다. 이번 주에는 KTV와 소방 등 관련자 참고인 조사가 이뤄진다.또 노상원 전 국군정보사령관이 비상계엄 정국 당시 운용한 비선 조직으로 알려진 합동수사본부 산하 수사2단의 불법 수사 계획과 관련, 범죄단체 조직죄를 적용해 입건할 방침이다. 수사2단은 계엄 당일 선관위 장악과 서버 탈취, 직원 체포 등을 계획한 것으로 알려졌다.아울러 종합특검팀은 방대한 분량의 사건 수사를 위해 수사 인력 확충에 나섰다. 김 특검보는 "3대 특검과 경찰청 국가수사본부로부터 받은 사건의 수사를 위해 특검보 한 명을 충원할 필요성이 있다고 생각했다"며 "대통령께 특검보 후보 2명을 추천했다"고 했다.대통령은 특별검사가 선정한 특검보 후보자 중 5명을 임명할 수 있다. 현재 종합특검팀은 4명(권영빈·김정민·김지미·진을종)만 임명돼 활동하고 있다.