민주당 떠난 두 후보, 조국혁신당行...신안 정치 ‘대혼전’

컷오프·징계 이력 겹친 입당…경선 통과 여부 최대 쟁점

KakaoTalk_20260330_145729634_08 0 조국혁신당 입당을 선언한 정광호(왼쪽)·김태성(오른쪽) 예비후보가 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 입장과 향후 계획을 밝히고 있다./정채웅 기자

더불어민주당을 탈당한 김태성·정광호 신안군수 예비후보가 30일 조국혁신당 입당을 공식 선언하며 지역 정치권에 파장을 낳고 있다.두 후보는 공천 과정의 불공정을 이유로 내세웠지만, 각각 징계와 컷오프 이력을 안고 있다는 점에서 논란도 동시에 제기된다.두 후보는 입장문에서 "민주당 공천 과정은 더 이상 원칙과 기준이 작동하지 않는 구조였다"며 "기득권 중심 정치에 맞서기 위해 새로운 선택을 했다"고 밝혔다. 이어 "호남에서 드러난 공천 행태는 정의와 민주주의에 부합하지 않는다"고 주장했다.특히 경선 배제와 관련해 "힘의 논리에 따른 억울한 판단이었다"고 강조하며 범야권 연대를 통한 정치 재편 의지를 드러냈다.그러나 김태성 예비후보는 과거 '유령당원 모집' 논란으로 당원권 정지 2년 징계를 받은 전력이 있고, 정광호 예비후보 역시 부동산 투기 의혹이 제기되며 이번 신안군수 경선에서 컷오프된 인물로 알려졌다. 두 후보는 이 같은 이력에 대해 구체적인 해명보다는 "정치적 판단의 문제"라는 입장을 유지하고 있다.입당 과정에 대해 두 후보는 "약 일주일 전 협의를 통해 결단을 내렸다"며 "기득권 정치에 맞서기 위해서는 연대가 필요하다는 판단이었다"고 설명했다. 다만 조국혁신당 지도부와의 사전 교감 여부에 대해서는 "조국 대표와 직접 면담한 적은 없으며, 향후 경선 일정과 방식은 당의 결정에 따르겠다"고 밝혔다.이와 관련해 조국혁신당 내부에서도 신중론이 제기된다.조국혁신당 관계자는 "정당 가입은 자유지만 공직선거 후보로 나서는 것은 별도의 문제로, 중앙당 공천 심사를 거쳐야 한다"며 "민주당에서 징계나 컷오프된 이력 등도 함께 검토될 사안"이라고 말했다. 이어 "당의 기준과 가치에 부합하는지 여부를 종합적으로 판단해 경선 참여나 공천 여부가 결정될 것"이라고 밝혔다.결국 두 후보의 실제 경선 참여 여부는 조국혁신당 중앙당의 공천 판단에 달릴 것으로 보인다.지역 정치권에서는 이번 사안을 두고 엇갈린 평가가 나온다. 민주당 공천 갈등의 연장선으로 보는 시각과 함께, 징계·컷오프 이력을 가진 후보들이 정치적 돌파구를 모색하는 과정이라는 분석도 제기된다.한편 두 후보는 "조국혁신당, 무소속, 시민단체, 민주당 일부 인사까지 포함한 연대를 추진하겠다"며 "단일 후보가 결정되면 결과에 승복하고 전폭 지원하겠다"고 밝혔다.