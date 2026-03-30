현장선 ‘檢 지휘’ 필요하다는데… 특사경에 수사권 몰아준 국회

현장과 엇갈린 사법개편

정부 주요기관·지자체 다수 공통 의견

지휘체계 재검토·파견 등 보완 요구

행정 공무원 중심 형사사건 처리 한계

대책 없이 폐지… 현장 부담 불가피

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