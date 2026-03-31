닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
IT·과학 인터넷

네이버클라우드, ‘금융 클라우드 지원 사업’ 7년 연속 공급자 선정

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260331010009375

글자크기

닫기

김영진 기자

승인 : 2026. 03. 31. 09:17

검증된 지원 역량·인프라 기반 결과
약 60개 기업 선정…다양한 서비스 제공
[이미지] 네이버클라우드, 중소 핀테크 기업혁신 지원한다…7년 연속 금융 클라우드 공급자 선정
네이버클라우드가 7년 연속 금융 클라우드 공급자로 선정됐다./네이버클라우드
네이버클라우드는 한국핀테크지원센터의 '금융 클라우드 지원 사업'에 7년 연속 공급자로 선정됐다고 31일 밝혔다.

한국핀테크지원센터가 주관하는 '금융 클라우드 지원 사업'은 중소 핀테크 기업이 안전한 금융 클라우드 환경에서 혁신적인 금융 서비스를 개발·운영할 수 있도록 돕는 사업이다. 약 60개 기업을 선정해 연간 최대 9600만원의 클라우드 이용 요금을 지원하고 보안 컨설팅 및 클라우드 신규 구축·이관, 모의해킹을 통한 취약점 분석 등 다양한 서비스를 제공한다.

네이버클라우드는 금융당국이 요구하는 물적설비 요건을 100% 충족하며 금융·핀테크 기업에 특화된 금융 전용 클라우드 포털을 운영한다. 또한 동국시스템즈, 디딤365, 안랩클라우드메이트, 엔삼클라우드 등 4개 클라우드 관리서비스 제공사업자(MSP)와 협력해 클라우드 서비스 컨설팅과 1:1 지원 채널 운영 등 부가적인 혜택을 지원할 계획이다.

네이버클라우드는 이러한 검증된 지원 역량과 인프라를 기반으로 7년 연속 공급자로 선정됐다. 지난해 참여 기업 60개사 중 45개사가 네이버클라우드를 선택하는 등 가장 많은 핀테크 기업의 선택을 받고 있다. 그 중 다수의 기업이 전자금융업, 마이데이터, 소액해외송금업 등 제도권 핀테크 기업으로 성장한 바 있다.

네이버클라우드 관계자는 "7년 연속 금융 클라우드 지원 사업을 통해 핀테크 스타트업부터 제1금융권까지 폭 넓은 금융 서비스를 제공 중"이라며 "앞으로도 핀테크 기업들이 안정적인 환경에서 혁신적인 금융 서비스를 개발할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.

한편 금융 클라우드 지원 사업은 오는 4월 13일 오후 6시까지 한국핀테크지원센터 '핀테크 포털'을 통해 신청할 수 있다.
김영진 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기