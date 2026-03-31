[포토] 사의 표명 이정현 국민의힘 공관위원장

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 31일 서울 여의도 중앙당사에서 50만 이상 도시 경선 결과 발표를 마친 뒤 유승민 전 의원의 불출마 의사를 존중한다며 추가 질문를 받지 않고 회견장을 나서고 있다.