영풍·KG스틸, 40여 년 협력 끝에 아연괴 누적 거래 60만t 달성

지난 30일 영풍 본사에서 파트너십 기념

영풍, 아연괴 공급·KG스틸, 강판 제품 생산

사진. 영풍, KG스틸과 아연괴 누적 거래 60만톤 달성…40여 년 파트너십 결실 0 영풍이 KG스틸과 아연괴 누적 거래 60만t을 달성해 기념하는 모습. /영풍

영풍이 KG스틸과 40여 년 협력한 결과 아연괴 누적 거래 60만t을 달성했다. 두 회사는 앞으로도 동반성장을 이어가겠다고 입을 모았다.31일 영풍은 서울 강남구 논현동 본사에서 KG스틸과 '아연괴 누적 거래 60만톤 달성 기념식'을 열고 두 회사의 오랜 파트너십을 기념했다고 밝혔다.전날 열린 행사에는 김현범 KG스틸 경영지원실장과 김기호 영풍 대표이사 등 양사 주요 관계자들이 참석했다. 이들은 40여 년 동안 이어온 협력의 의미를 공유하고, 지속적인 상생과 동반성장을 위한 협력 의지를 다졌다.두 회사는 지난 1987년부터 이어온 협력을 바탕으로 우리나라 산업에서 아연 제련부터 강판 생산에 이르는 핵심 밸류체인을 구축했다.영풍이 기초 소재인 아연괴를 공급하고 KG스틸이 이를 기반으로 강판 제품을 생산하는 구조를 통해 안정적인 공급망 협력을 이어왔다는 게 영풍 관계자 설명이다.김현범 KG스틸 경영지원실장은 "영풍과의 오랜 협력은 안정적인 원자재 확보와 제품 품질 경쟁력의 기반이 됐다"며 "긴밀한 협력을 통해 고객에게 더 높은 품질의 제품을 제공해 나가겠다"고 말했다.김기호 영풍 대표이사는 "KG스틸과의 60만t 거래 달성은 양사가 40여 년 동안 쌓아온 신뢰와 협력의 결실"이라며 "안정적인 원료 공급과 긴밀한 협력을 바탕으로 동반성장을 이어가겠다"고 했다.