野 ‘정원오 칸쿤 출장’ 의혹 제기에 동행 인사들 “명백한 왜곡” 한목소리

김두관·이동학 등 "10여 명 동행한 공식 국제행사" 일축

"여성 공무원·휴양지 단어 악용…구태 정치이자 인격 훼손"

collage 0 (왼쪽부터) 김두관 전 국회의원, 이정옥 전 여성가족부 장관, 이동학 전 청년최고위원/연합

김재섭 국민의힘 의원이 정원오 더불어민주당 서울시장 예비후보를 향해 제기한 '여성 공무원 멕시코 칸쿤 출장 동행' 의혹에 대해, 당시 출장에 동행했던 인사들이 잇따라 "사실과 다르다"고 한목소리를 냈다.이번 논란은 정 후보가 2023년 멕시코 국제포럼 참석 과정에서 여성 공무원과 단둘이 휴양지 출장에 나섰다는 취지의 의혹 제기에서 비롯됐다. 그러나 동행 인사들은 다수 인원이 함께한 공식 일정이었다고 입을 모았다.김두관 전 더불어민주당 의원은 31일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "2023년 당시 정 후보와 저를 포함해 10여 명이 세계 참여민주주의 포럼에 함께 참석했다"며 "여성 공무원과 단둘이 다녀온 것처럼 묘사하는 것은 명백한 왜곡"이라고 지적했다.김 전 의원은 "국회의원, 구청장, 지방의원, 교수 등이 함께 참여해 여러 세션 발표를 소화하는 바쁜 일정이었고 같은 차량과 숙소를 이용했다"며 "'여직원', '휴양지'라는 자극적인 단어로 공무 출장을 덮어씌우는 것은 구태 정치이자 인격 훼손"이라고 했다.이동학 전 민주당 최고위원도 "해당 포럼은 멕시코 선거관리위원회 등이 주최한 공식 국제행사 초청에 따른 공무 일정"이라고 말했다. 이 전 최고위원은 "당시 11명이 공동으로 참여했고 저 역시 전 일정에 동행했다"며 "칸쿤은 항공편 사정상 경유한 지역일 뿐"이라고 설명했다.특히 문제로 지목된 여성 공무원에 대해 "전체 참가단의 실무를 담당했던 인력"이라며 "단지 여성이라는 이유로 공격받는 것은 부적절하다"고 지적했다.이정옥 전 여성가족부 장관 역시 입장문을 통해 "한국 사례 발표를 위해 정원오 당시 성동구청장에게 참여시정 사례 발표를 요청했고, 사전 준비를 위해 담당 공무원의 동행을 내가 요청했다"고 밝혔다.이어 "해당 공무원은 여성·청년 정책을 담당했던 실무자로 오히려 본인이 출장 부담을 느끼는 상황이었다"며 "민주주의 공공외교를 위한 공식 활동이 왜곡되는 상황이 매우 유감스럽다"고 말했다.이 전 최고위원은 "이런 식이라면 여성 공무원은 해외 출장을 가지 말라는 것이냐"며 "정상적인 국제행사 참여를 남녀 문제로 비틀어 공격하는 것은 부당하다"고 비판했다. 김 전 의원은 "사실 확인 없는 '아니면 말고' 식 의혹 제기는 중단돼야 한다"고 촉구했다.한편, 정 후보 캠프는 이날 김 의원을 기자회견 내용과 관련, 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 성동경찰서에 고발했다고 밝혔다.