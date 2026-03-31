이란 의회, 호르무즈 해협 ‘통행료 징수·미·이스라엘 통과 금지’ 계획 승인

이란 의회 안보위, 해협 통과 선박 '리알화 통행료 시스템' 도입 의결

미·이스라엘 선박 명시적 금지…대이란 제재국 접근도 차단

세계 원유·LNG 물동량 20% 경유 해협…전쟁 후 통과량 95% 급감

화물선 0 화물선 소스 블레싱(Source Blessing) 호가 호르무즈 해협을 통과하지 못하고 두바이 북쪽 걸프 해역에서 갇혀 있는 모습으로 한 선원이 찍어 AFPTV를 공개한 영상에서 캡처한 사진./AFP·연합

호르무즈 0 미국 항공우주국(NASA·나사)의 테라 위성에 탑재된 센서 모디스(MODIS)가 5일(현지시간) 찍은 사진으로 오만만과 이란 남부 및 파키스탄 남서부에 위치한 마크란 지역(중앙), 호르무즈 해협(왼쪽), 그리고 오만 북부 해안이 보인다./AFP·연합

이란 의회 국가안보위원회가 세계 최대 에너지 수송로인 호르무즈 해협의 통제권을 대폭 강화하는 새로운 관리 계획안을 승인했다.해협을 통과하는 선박에 통행료를 부과하고, 미국과 이스라엘 선박의 통과를 명시적으로 금지하는 내용이 핵심이다. 이란에 대한 경제 제재를 이행하는 국가들의 해협 접근도 제한하기로 해 글로벌 에너지 공급망과 해운 업계에 상당한 파장이 예상된다.◇ 이란, 호르무즈 해협 통행료 부과·리알화 통행료 시스템 도입이란 관영 프레스TV는 30일(현지시간) 이란 의회 국가안보위원회가 호르무즈 해협 관리 계획안을 승인했다고 보도했다. 관리안에는 해협을 통과하는 선박에 대해 통행료 규정을 적용하는 내용이 포함됐다.AFP통신은 의회 안보위원회 위원을 인용해 이번 계획안이 재정적 조치 및 리알화 통행료 시스템 구축과 이란의 주권적 역할 이행을 포함한다고 전했다.◇ 미·이스라엘 선박 금지...대이란 제재국 통행 제한관리안은 미국과 이스라엘 선박의 해협 통과를 명시적으로 금지했다. AFP는 계획안에 "미국인과 시온주의(이스라엘) 정권의 통과 금지가 명시됐다"고 보도했다.아울러 이란에 대해 일방적인 경제 제재를 집행하는 국가들에 대해서도 해협 접근을 제한하기로 했다. 이에 따라 이 조치는 글로벌 에너지 공급망과 해운 업계 전반에 직접적인 영향을 미칠 것으로 전망된다.◇ 보안·군 역할 강화…오만과 법적 협력 추진관리안에는 호르무즈 해협 내 보안 조치의 대폭 강화, 이란 해군 함정의 안전한 운항을 위한 세부 프로토콜 수립, 해협 관리 과정에서 이란 군의 역할 대폭 강화 등의 내용도 담겼다.이란은 이번 계획안 이행을 위해 해협 반대편에 위치한 오만과 법적 체계 마련에 협력하기로 했다. AFP는 오만과의 협력이 계획안에 포함됐다고 전했다.◇ 세계 원유 20% 통과 핵심 수로…전쟁 이후 통행 95% 급감호르무즈 해협은 평시 기준 세계 원유 및 액화천연가스(LNG) 물동량의 약 20%가 통과하는 핵심 에너지 수송로다. AFP는 해운 정보 분석 기업 클플러(Kpler)를 인용해 중동 전쟁 발발 이후 해협 통과량이 약 95% 급감했으며, 그 여파가 글로벌 에너지 시장 전반에 걸쳐 나타나고 있다고 보도했다.이번 조치는 이미 높아진 호르무즈 해협의 불확실성을 더욱 고조시킬 것으로 보인다.