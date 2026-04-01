삼성전자, 영국에 히트펌프 대거 공급…유럽 저탄소 주거에너지 공략

삼성전자, 英 콘월 지역 주거단지에 고효율 히트펌프 솔루션 대량 공급 (1) 0 고효율 난방과 급탕을 제공하는 히트펌프 방식 가정용 EHS 모노 R290 이미지./삼성전자

삼성전자가 영국 콘월 지역 대규모 주거단지 재개발 프로젝트에 고효율 히트펌프 공조 솔루션을 대량 공급하며 유럽 주거 시장 공략을 강화한다. 최근 탄소중립 정책이 강화되면서 기존 보일러 중심에서 히트펌프 기반의 저탄소 공조로의 전환이 본격화되는 가운데, 관련 시장 주도권 확보에 나선 것으로 풀이된다.1일 삼성전자는 영국 콘월에서 추진되는 '웨스트 카클레이즈 가든 빌리지' 프로젝트에 히트펌프 기반 공조 솔루션과 생활가전, 에너지 관리 플랫폼을 통합 공급한다고 밝혔다.해당 프로젝트는 과거 광산 부지 약 61만 평을 재개발해 2035년까지 주택 1500세대와 학교·병원·커뮤니티 시설 등을 갖춘 대규모 주거단지를 조성하는 사업이다. 영국 건물 에너지 효율 평가(EPC) 최고 등급인 A등급 달성을 목표로 설계됐다. 개발에는 저탄소 주택 전문 기업 에코 보스(Eco Bos)와 영국 정부 산하 주택기관 홈즈 잉글랜드(Homes England)가 참여한다.삼성전자는 이 단지에 히트펌프 방식의 가정용 EHS(에코 히팅 시스템)를 공급한다. 히트펌프는 공기 중 열에너지를 활용하는 구조로, 기존 화석연료 보일러 대비 탄소 배출이 적어 유럽 탄소중립 정책 확산과 함께 수요가 빠르게 늘고 있다.공급 제품은 '모노 R290'과 '모노 R32' 두 가지다. 모노 R290은 자연 냉매인 프로판을 적용해 지구온난화지수(GWP)가 낮고, 영하 10도 환경에서도 최대 75도의 고온수를 공급할 수 있다. 영하 25도에서도 난방이 가능한 것이 특징이다. 모노 R32는 기존 냉매(R410) 대비 GWP를 약 68% 낮춘 제품으로, 콤팩트한 설계를 적용해 창문 아래나 발코니 등 다양한 공간에 설치가 용이하다.삼성전자는 공조 설비뿐 아니라 냉장고·세탁기·오븐 등 생활가전도 함께 공급한다. 이들 제품은 스마트홈 플랫폼 '스마트싱스(SmartThings)'와 연동돼 사용자가 가전 제어와 에너지 사용량을 통합 관리할 수 있다.특히 태양광 발전(PV)과 에너지저장장치(ESS)까지 연결해 생산·저장·소비를 아우르는 에너지 관리 체계를 구축한다. 태양광으로 생산된 전력은 ESS에 저장된 뒤 히트펌프와 가전에 우선 활용되며, 잉여 전력은 판매도 가능해 에너지 비용 절감 효과를 기대할 수 있다.단지 전체에는 B2B 솔루션 '스마트싱스 프로(SmartThings Pro)'도 도입된다. 이를 통해 주거 세대는 물론 학교·병원 등 공공시설까지 포함한 단지 전체 에너지 사용 현황을 통합 관리할 수 있다. 관리자는 대시보드를 통해 실시간 모니터링과 원격 제어가 가능해 운영 효율성을 높일 수 있다.임성택 삼성전자 DA사업부 부사장은 "삼성전자만의 통합 에너지 관리 솔루션 경쟁력을 인정받아 이번 프로젝트에 제품과 솔루션을 대거 공급하게 됐다"며 "고효율 히트펌프와 에너지 관리 체계를 지속 고도화해 글로벌 시장 공략을 확대해 나갈 것"이라고 말했다.