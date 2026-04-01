효성중공업, 차세대 145kV 차단기 개발…유럽 시장 등 공략 전망

드라이 에어 적용한 145kV 차단기 양산

국내에서 처음…"글로벌 규제 맞춰 공략"

hyosungheavyindustries_centeralign_220829 0 효성중공업 CI. /효성

효성그룹이 차세대 '육불화황 Free 145kV 차단기'를 개발했다.1일 효성중공업은 국내 최초로 육불화황 가스 대신 드라이 에어(dry air)를 적용한 145kV 차단기를 양산한다고 밝혔다.육불화황은 차단기 내부에서 높은 전압상태를 견디고 전류를 효과적으로 끊어주는 가스다. 다만 지구온난화지수(GWP)가 높아 이 가스를 대체하려는 움직임이 확대되고 있는 상황이다.효성중공업은 이번에 개발한 145kV 차단기에 육불화황 대신 질소와 산소로 구성된 드라이 에어를 적용해 온실가스 저감 효과를 높였다고 설명했다. 여기에 진공차단기 기술을 더해 절연 성능과 전류 차단 성능을 확보하고, 차단기의 안정적인 작동도 가능하게 했다고 강조했다.145kV 차단기에 이 두 기술을 적용한 것은 국내에서는 처음이다. 국제 공인 시험소 협의체인 STL 기준으로는 세계 두 번째다.현재 유럽연합(EU)은 지난 2024년 F-gas(불소계 온실가스) 규제를 개정해 육불화황을 포함한 불화온실가스 규제를 단계적으로 강화하고 있다. 이에 따라 유럽을 중심으로 대체 기술 도입이 빨라지면서 관련 시장도 성장하고 있다.시장조사업체 비즈니스 리서치 인사이츠에 따르면 글로벌 육불화황 Free 차단기 시장은 2024년 약 54억 달러 규모에서 2033년 74억 달러 이상으로 확대될 것으로 전망된다.효성중공업은 "육불화황 Free 차단기 제품군을 고전압 영역까지 확대하고, 글로벌 환경 규제 강화와 전력 인프라 전환 수요에 맞춰 차세대 전력기기 시장 공략을 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.