BS그룹, 서남해안기업도시개발 신임 대표에 황준호 BS산업 부사장

도시개발 및 에너지 전문가 평가

황준호 서남해안기업도시개발 신임 대표이사 0 황준호 서남해안기업도시개발 신임 대표이사./BS그룹

BS그룹이 서남해안기업도시개발 신임 대표이사를 선임했다.1일 BS그룹에 따르면 그룹은 최근 황준호 BS산업 부사장을 서남해안기업도시개발 새 대표로 선임했다.서남해안기업도시개발은 전남 해남군 일대에서 BS산업, BS한양 등이 전남도 등과 함께 추진하는 민관협력 도시개발 '솔라시도' 사업의 시행 전담 특수목적법인(SPC)이다.그는 서남해안기업도시개발 기획실장을 거쳐 보성산업(現 BS산업) 스마트시티 개발본부 상무, BS산업 스마트솔루션파트 전무, AI 인프라실 실장 등 그룹 내 주요 보직을 역임해 왔다.특히 솔라시도 스마트시티㈜ 대표이사와 BS산업 AI 인프라실 실장을 역임하며 솔라시도 사업의 초기 기획부터 스마트 인프라 구축까지 실무 전반을 총괄해 온 도시개발 및 에너지 전문가로 꼽힌다.그룹은 황 대표가 보유한 사업 전문성과 현장 경험을 토대로 개발 사업의 안정감을 높이는 동시에 추진 동력을 강화할 방침이다.그룹 관계자는 "황 대표는 솔라시도의 기획 단계부터 참여해 사업 전반을 주도해 오면서 AI(인공지능) 인프라 구축의 큰 틀과 구성을 설계한 인물"이라며 "그동안 쌓아 온 경험과 전문성을 토대로 데이터센터 파크 조성과 RE100 산업단지 유치 등을 성공적으로 추진해 솔라시도를 첨단 산업과 정주 여건이 조화를 이루는 에너지 미래도시로 도약시킬 것"이라고 전했다.