[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 1일

쥐띠

36년 불안한 마음이 사라지고 여유를 찾는 날이다.

48년 인색하게 굴지 않으면 얻는 것이 많다.

60년 소원을 성취한다.

72년 숨은 재주를 발휘한다.

84년 주위를 살피고 움직여야 한다.

96년 운수대통하니 소원대로 일이 풀린다.