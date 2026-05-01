[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 1일

쥐띠
36년 불안한 마음이 사라지고 여유를 찾는 날이다.
48년 인색하게 굴지 않으면 얻는 것이 많다.
60년 소원을 성취한다.
72년 숨은 재주를 발휘한다.
84년 주위를 살피고 움직여야 한다.
96년 운수대통하니 소원대로 일이 풀린다.
소띠
37년 반가운 지인을 만나는 날이다.
49년 지갑이 금전으로 채워진다.
61년 소원을 이루는 날이다.
73년 막혔던 금전 운이 풀리는 날이다.
85년 일이 점점 꼬이니 마음을 비워야 한다.
97년 힘든 시기도 서서히 지나갈 것이다.
범띠
38년 우환과 질고가 서서히 사라진다.
50년 걱정하던 건강이 차츰 좋아진다.
62년 바라던 일이 순조롭게 풀려나간다. 74년 목표를 달성하는 날이다.
86년 원하는 것을 얻기는 힘든 날이다.
98년 약속을 지키기가 어렵다.
토끼띠
39년 망설임이 많아지니 짜증만 나는 날이다.
51년 여러 사람에게 감동을 주는 날이다.
63년 뒤로 밀리던 일이 성사된다.
75년 가족들이 안정을 되찾는다.
87년 기다린 금전 소식이 아직은 오지 않는다.
99년 근심이 들어오니 마음이 심란해진다.
용띠
40년 명의를 만나니 속이 시원해진다.
52년 갑작스러운 여행은 고려해야 한다.
64년 보증을 서는 일은 깊이 고민해 본다.
76년 뜻대로 이루어지지 않는 날이다.
88년 일이 뜻대로 안 되니 화가 나는 날이다.
00년 소원을 성취한다.
뱀띠
41년 귀인을 만나서 후하게 대접받는다.
53년 재물 운이 약해도 만족한다.
65년 근심이 계속 남아있는 날이다.
77년 금전 운이 생각한 대로 술술 풀린다.
89년 어려움 없이 소원을 성취한다.
01년 짜증 나는 날이니 가까운 곳으로 외출해 본다.
말띠
42년 생각지 않은 소식을 듣는다.
54년 마음이 따뜻한 사람을 만난다.
66년 오도 가도 못하게 막히는 운이다.
78년 다른 사람의 송사에 간섭은 금물이다.
90년 운이 없어서 불리하니 마음을 비운다.
02년 금전 운이 따르니 일이 성사된다.
양띠
43년 불안한 시기가 다가온다.
55년 집안이 두루 평안해진다.
67년 막혔던 운이 이제야 열린다.
79년 힘든 일이 많아지니 잠시 쉬었다가 움직인다.
91년 바라던 곳으로 이사하니 기쁘다.
03년 믿었던 사람들이 등을 돌리니 조심한다.
원숭이띠
32년 매사가 순탄치 못한 날이다.
44년 상황이 좋아지니 의기양양하다.
56년 힘들어도 이겨내야 한다.
68년 나날이 번성하는 시기다.
80년 귀인이 좋은 소식을 전해 주는 날이다.
92년 이직 운이 좋아지기 시작한다.
닭띠
33년 아직은 이득을 보는 운이 따르지 않는다.
45년 금전 운이 약하게 들어온다.
57년 문서 매매가 순조롭게 성사된다.
69년 일이 잘 풀리니 즐거움이 가득하다.
81년 소원을 성취하는 날이다.
93년 말부터 앞서서는 안 된다.
개띠
34년 차분한 마음으로 본분을 지킨다.
46년 화만 내면 마음만 답답해진다.
58년 일이 빠르게 성사된다.
70년 원하는 것을 얻지 못해서 신경질만 난다.
82년 물건을 잃어버리지 않게 주의한다.
94년 복잡한 일이 풀리지 않는다.
돼지띠
35년 일이 뜻대로 이뤄지지 않아서 짜증 난다.
47년 주어진 일에 최선을 다해야 한다.
59년 운이 약하니 제자리걸음 한다.
71년 꼬이는 일이 많아서 스트레스가 쌓인다.
83년 바라던 운이 오니 짜증이 사라진다.
95년 아직은 일이 생각대로 풀리지 않는다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장