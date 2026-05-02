[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 2일

쥐띠
36년 바라던 일이 이뤄지려고 한다.
48년 고집부리면 나중에 후회한다.
60년 고생을 사서 하는 운이니 고민을 줄인다.
72년 신중히 대처해야 한다.
84년 운이 좋아지니 기쁜 소식을 듣는다. 96년 일이 술술 풀려서 어깨춤을 춘다.
소띠
37년 고집을 부려 작은 손해가 따른다.
49년 당당하게 밀고 나간다.
61년 운수대통하는 날이니 승승장구한다.
73년 노력하니 운도 따른다.
85년 운이 따르니 스트레스가 사라진다.
97년 지갑을 단속하고 모임을 줄인다.
범띠
38년 마음에 드는 곳으로 이사한다.
50년 마음이 심란하니 빠르게 귀가한다.
62년 막혔던 일이 성사되는 날이다.
74년 금전 운이 조금씩 풀린다.
86년 막혔던 길이 빠르게 뚫린다.
98년 즐거움이 찾아오는 날이다.
토끼띠
39년 감정을 있는 그대로 표현해서는 안 된다.
51년 고민 해결되니 웃음을 되찾는다.
63년 운기가 안 좋으니 잠시 휴식한다.
75년 도움을 받지 않고도 고민을 해결된다.
87년 귀인이 찾아와서 뜻을 이룬다.
99년 구설수가 생길 수니 조심한다.
용띠
40년 남의 일에 간섭은 금물이다. 52년 새로운 것을 얻으니 보람찬 날이다. 64년 도움 안 되는 사람이 찾아온다. 76년 좋은 일을 하고 감사 인사를 받는다. 88년 비탈길과 계단을 조심해야 한다.
00년 근검절약 생활화한다.
뱀띠
41년 우환과 질고가 사라진다.
53년 근심이 사라진다.
65년 노력을 다해서 바라던 탑을 쌓아 올린다.
77년 작은 일이라도 최선을 다해야 한다.
89년 겉만 보고 판단하지 않는다. 01년 집안에 기쁨이 생긴다.
말띠
42년 급하게 먹으면 소화가 안 되니 신경 써야 한다.
54년 금전 운이 들어와 근심이 사라진다. 66년 마음에 여유가 생긴다. 78년 매매가 성사되는 운이 들어온다. 90년 돈 문제로 정신적인 고민이 생기는 날이다.
02년 경사가 있으니 어깨춤을 춘다.
양띠
43년 명예 운이 따른다.
55년 금전 운이 확 풀린다.
67년 친인척의 도움을 많이 받는다.
79년 막혔던 문서운이 다시 풀리기 시작한다.
91년 뜻대로 성사되지 않는 날이다.
03년 도장과 통장은 따로 보관해야 한다.
원숭이띠
32년 고민이 사라지니 운수대통한다.
44년 마음이 풍요롭고 넉넉해진다.
56년 바라던 것을 아직은 얻지 못한다.
68년 부귀하고 안락한 날이다.
80년 조만간 좋은 결과를 듣게 된다.
92년 최선을 다한다면 행운이 따라온다.
닭띠
33년 지인들에게 도움을 받는 날이다.
45년 귀인을 만나니 마음이 놓인다.
57년 아이디어를 유감없이 발표한다.
69년 부드러운 말투가 복을 가져다준다.
81년 건널목에서 급하게 지나가는 자동차를 조심한다.
93년 빈자리를 양보받으니 기분이 좋아진다.
개띠
34년 몸이 피곤하면 오늘 할 일을 내일로 미룬다.
46년 확고한 신념을 갖는다.
58년 마음을 여유롭게 다스린다.
70년 도움이 되는 운이 가득하니 만사가 대길하다.
82년 일이 생각대로 진행되지 않는다.
94년 실속 없이 바쁘기만 한 날이다.
돼지띠
35년 마음이 착잡할 때 기분을 전환한다.
47년 지인들이 챙겨주니 몸이 편안하다.
59년 정신이 맑아지니 운수대통한다.
71년 서두르지 않아도 운이 들어온다.
83년 가면 갈수록 바라던 운이 더 좋아진다.
95년 떠나는 사람을 애써 붙잡지 않는다.
- 백운산철학관
(사)한국역학사협회 회장/한역리학회중앙회장/한국관상협회회장