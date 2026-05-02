[백운산 오늘의 운세] 2026년 5월 2일

토끼띠

39년 감정을 있는 그대로 표현해서는 안 된다.

51년 고민 해결되니 웃음을 되찾는다.

63년 운기가 안 좋으니 잠시 휴식한다.

75년 도움을 받지 않고도 고민을 해결된다.

87년 귀인이 찾아와서 뜻을 이룬다.

99년 구설수가 생길 수니 조심한다.