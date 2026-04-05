닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제 아시아·호주

美·이란 전쟁으로 호주 멜버른 불법 담배 가격 폭등

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260405010001328

글자크기

닫기

이대원 시드니 통신원

승인 : 2026. 04. 05. 15:59

밀수 담배 가격 최고 5배 급등
정부 단속, 공급 부족 부채질
AUSTRALIA IT OUTAGE
호주 캔버라의 대형 마트인 콜스 매장 가판대./EPA 연합
미국과 이스라엘의 이란 공격으로 호르무즈 해협이 봉쇄되면서 호주 멜버른에서 판매되는 불법 담배 가격이 최대 5배까지 급등하는 현상이 벌어지고 있다고 5일 호주 주요 일간지 디 에이지가 보도했다.

디 에이지에 따르면 멜버른의 불법 담배 판매점들은 '맨체스터'와 '더블 해피니스' 등 주요 브랜드 가격을 대폭 인상해 한 갑당 4~5호주달러(약 4000~5000원)에서 현재 16~25호주달러(약 1만6000~2만5000원) 까지 올렸다.

합법 담배가 한 갑에 50호주달러(약 5만원) 이상인 점을 고려하면 여전히 저렴하지만, 최근 2주 사이 가격이 300~500% 급등하면서 소비자 부담이 커졌다.

아랍에미리트(UAE)에서 생산하는 '맨체스터'는 호주에서 가장 인기 있는 불법 담배 브랜드다. 두바이에서 선박을 이용해 수입하는데, 이란이 호르무즈 해협을 폐쇄하면서 한 달 넘게 공급이 끊겼다.

업계 관계자들은 "한 달 전부터 공급 문제가 생겼다는 소식을 들었는데, 최근 전쟁으로 상황이 악화됐다"고 말했다. 또 다른 소식통은 "모든 것이 막히고 있다. 단속도 강화되고, 물건을 들여오는 게 더 어려워졌다"고 토로했다.

정부의 대대적인 단속도 공급 부족을 부채질하고 있다. 호주 국경수비대(ABF)는 최근 기록적인 규모로 불법 담배를 압수했으며, 빅토리아주는 2월 한 달 동안에만 310만 개비를 압수했다. 여기에 호르무즈 해협 봉쇄가 더해지면서 상황이 악화했다.

전문가들은 앞으로 공급 부족이 더 심각해질 것으로 보고 있다. UAE 수도 두바이의 제벨 알리 항구에서 출발한 선박이 호주에 도착하려면 보통 한 달이 걸리는데, 현재 호르무즈 해협이 막혀 신규 물량 유입이 전혀 없기 때때문이다.

밀수 조직들은 쿠웨이트 경유나 수에즈 운하 우회 등 대체 경로를 검토 중이지만, 이 역시 운송비 증가로 가격 상승을 초래할 전망이다.
이대원 시드니 통신원

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기