‘보수 심장’ 대구 판세 요동… 국힘 집안싸움에 표 분산 위기감

8일 기자회견 앞둔 주호영 선택 눈쏠려
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5일 정치권에 따르면 주 의원은 컷오프 효력정지 가처분 기각 결정에 대한 법적 대응을 이어갈 방침이다. 주 의원은 이르면 6일 법원에 항고를 제기한 뒤 오는 8일 기자회견을 열어 대구시장 선거 관련 입장을 밝힐 계획이다. 주 의원은 '향후 대응 방안을 신중하게 결정하겠다'고 밝히며 무소속 출마 가능성까지 모두 열어놓고 있는 것으로 전해졌다. 이 전 위원장은 현재 '흰점퍼'를 입고 지역을 누비며 무소속 출마 움직임에 나선 상황이다.
주 의원과 이 전 위원장이 무소속 후보로 출마를 강행하면 대구시장 본선은 '야권 후보 vs 무소속 후보 vs 여권 단일 후보'의 다자구도가 현실화한다. 이 경우 보수 표심 분열이 불가피해 민주당 단일 후보인 김 전 총리에게 반사이익을 줄 수 있다는 분석이다.
여기에 원조 보수로 불리는 홍준표 전 대구시장까지 김 전 총리를 공개 지지하면서 국민의힘에는 추가적인 악재로 작용할 가능성이 크다. 홍 전 시장은 이날 SNS에 올린 글에서 "김부겸을 지지했더니 국민의힘 참새들이 난리를 친다"며 "쫓아낸 전 남편이 어찌 살든 니들이 무슨 상관이 있느냐. 있을 때 잘하지 그랬냐"고 했다.
아울러 주 의원이 무소속 출마를 위해 의원직을 사퇴할 경우, 현재 무소속인 한동훈 전 대표가 주 의원 지역구인 대구 수성갑 보궐선거에 출마하는 '무소속 연대' 가능성까지 열리면서, 대구 정치 지형은 한층 복잡해질 전망이다.
이에 국민의힘은 최악의 상황을 피하기 위한 공천 교통정리 작업에 돌입했다. 실제 당 지도부는 이날 이 전 위원장을 향해 "대구보다 국회에서 더 필요하다"며 국회의원 재보선 출마를 공개적으로 요청하고 나섰다. 이 전 위원장이 국회의원 보궐선거로 방향을 틀고 주 의원이 무소속 출마를 접는다면 김 전 총리와 국민의힘 경선 승자의 양자 대결로 선거가 치러진다.
주 의원에게도 "더 큰 일을 하시라"는 메시지 발신하는 등 물밑 설득작업을 하고 있는 것으로 알려졌다. 주 의원 입장에서도 2년 남은 의원직을 던지고 무소속 출마를 강행하는 것이 정치적 리스크로 작용할 수밖에 없다는 분석이다. 낙선할 경우 '배신자'로 낙인이 찍혀 당내 정치적 기반을 상실할 수 있어 부담이 적지 않다.
이와 관련 국민의힘 관계자는 "6선까지 지낸 주 의원이 텃밭을 쉽게 내줄 선택을 하진 않을 것"이라면서 "지도부와 주 의원 간 지속적인 교감과 설득이 이어지고 있는 걸로 안다"고 말했다.