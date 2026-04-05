‘보수 심장’ 대구 판세 요동… 국힘 집안싸움에 표 분산 위기감

5일 대구스타디움에서 열린 '2026 대구 기독교 부활절 연합예배'에서 오는 6월 지방선거에서 대구시장 선거에 출사표를 던진 주호영 국회부의장(오른쪽)과 김부겸 전 국무총리가 악수하고 있다. /연합