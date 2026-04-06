디즈니+서 e스포츠 생중계 본다…한국e스포츠협회와 전력적 협업 확대

'2026 아시아 이스포츠 대회' 등 생중계

[사진자료2] 디즈니+, 한국e스포츠협회와 전략적 협업 확대…팬덤 기반의 라이브 콘텐츠 강화 0 디즈니+가 한국e스포츠협회와 전략적 협업을 확대한다./월트디즈니 컴퍼니 코리아

디즈니+가 한국e스포츠협회(이하 협회)와 전략적 협업을 확대한다. 이를 통해 팬덤 기반의 라이브 콘텐츠를 강화하며 다채로운 엔터테인먼트 경험을 제공한다는 계획이다.6일 디즈니+는 이같이 밝히며 이번 협업 확대로 팬덤 기반의 콘텐츠 라인업과 라이브 스트리밍 포트폴리오를 한층 강화할 계획이다. 여기에 스트리밍 플랫폼이 지닌 강점을 바탕으로 협회와 함께 대한민국 e스포츠 산업의 글로벌 확장과 e스포츠 콘텐츠 가치 제고에 기여한다는 방침이다. 앞서 디즈니+는 2025 LoL KeSPA CUP 독점 생중계를 선보인 데 이어 2026 아시아 이스포츠 대회, 2026 LoL KeSPA CUP, 2026 아이치·나고야 아시안게임 전 진행되는 국가대표 콘텐츠 등 굵직한 행사들의 글로벌 생중계를 바탕으로 다방면에서 협력을 도모한다.먼저 디즈니+는 오는 24일부터 사흘간 경남 진주실내체육관에서 열리는 국가대항전 '2026 아시아 이스포츠 대회'를 글로벌 생중계한다. 2021 한중일 이스포츠 대회로 시작해 지난해부터 아시아권으로 확대된 행사로 올해는 종주국인 한국을 필두로 중국, 일본, 베트남, 태국, 필리핀, 몽골 등 7개국이 참가한다. 이번에는 종목이 6개로 늘어나고 '스테핀'이 시범종목으로 선정되는 등 국제 대회로서 위상이 높아졌다는 평가다. 디즈니+가 글로벌 OTT인 만큼 보다 많은 글로벌 e스포츠 팬들과 접점이 확대될 것으로 기대된다.또한 디즈니의 스포츠 브랜드 ESPN이 디즈니+ 내 생중계 및 이벤트 경험 전반에 걸쳐 화면에 함께 노출된다.디즈니+는 정식 종목 6개 종목 가운데 스트리트 파이터 6, 더 킹 오브 파이터즈 XV, 철권 8, 이풋볼 시리즈(PC/모바일) 등 4개 종목 경기를 글로벌 독점 생중계하며 배틀그라운드 모바일, 이터널 리턴 등 2개 종목도 공식 중계사로 참여해 대회 전 경기를 글로벌 시청자들에게 선보인다.올해 하반기 2026 아이치·나고야 아시안게임 국가대표 출정식 및 평가전도 디즈니+에서 단독 라이브 스트리밍으로 선보일 예저정이다.김소연 디즈니코리아 대표 겸 한국 DTC 사업부 총괄은 "국내외 시청자들의 뜨거운 성원에 힘입어 올 한해 디즈니+에서 보다 다양하고 생동감 넘치는 e스포츠 경기를 선보일 수 있어 뜻깊다"며 "이번 협업 확대를 계기로 우리나라 e스포츠 콘텐츠의 가치를 더욱 폭넓게 알리고, e스포츠 산업 생태계 전반에 긍정적인 에너지를 불어넣는 데 기여할 수 있기를 바란다"고 밝혔다.