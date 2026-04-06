카카오, ‘AI TOP 100 캠퍼스’ 개최…학생 3000명 몰렸다

예선 3000명 지원, 100명 결선 진출

과기정통부 전국민 AI 경진대회 첫 프로그램

[카카오 사진자료 1] 카카오, 미래 AI 인재들의 축제 ‘AI TOP 100 (CAMPUS)’ 성료 0 지난 4일 카카오 AI 캠퍼스에서 열린 'AI TOP 100 (CAMPUS)' 성료를 기념하며 참가자들이 포즈를 취하고 있다./카카오

카카오가 학생 대상 AI경진대회를 통해 미래 인재 확보와 저변 확대에 나섰다. 전공과 연령을 넘어 다양한 참가자가 몰리며 AI 활용 역량이 빠르게 확산되고 있음을 보여줬다는 평가다.6일 카카오는 카카오임팩트와 브라이언임팩트가 주최하고 과학기술정보통신부와 카카오가 후원한 'AI TOP 100(CAMPUS)' 대회를 성공적으로 마무리했다고 밝혔다. 대회는 지난 4일 경기 성남 카카오 AI 캠퍼스에서 고등학생과 대학생을 대상으로 진행됐다.이번 행사는 지난해 전 연령층을 대상으로 열린 'AI TOP 100'의 학생 특화 프로그램이다. 기존 대회가 직업군 전반을 아우르는 형태였다면 이번에는 학생층에 집중해 AI 활용 잠재력 발굴에 초점을 맞췄다.지난 3월 14일 진행된 온라인 예선에는 전국에서 약 3000명이 지원했으며100명이 결선에 진출했다. IT 전공뿐 아니라 경영, 사회, 예체능 등 다양한 분야에서 참가했다. 결선에서는 참가자들이 다양한 AI 도구를 활용해 문제 해결 능력을 겨뤘다. 대학생이 다수를 차지했지만 고등학생 참가자들도 높은 수준의 성과를 보이며 경쟁력을 입증했다. 대상은 숭실대학교 1학년 이정훈 씨가 수상했다. 금상은 건국대학교 황차빈 씨와 한국항공대학교 문정윤 씨에게 돌아갔다.이번 대회는 과학기술정보통신부가 추진 중인 '전국민 AI 경진대회'의 첫 프로그램이라는 점에서도 의미가 있다. 정부 정책과 민간 프로그램이 결합된 형태로 AI 인재 저변 확대를 위한 실험적 모델로 평가된다.류석영 카카오임팩트 이사장은 "이번 대회를 통해 학생들의 AI 활용 가능성을 확인했다"며 "전 국민의 AI 역량 확산과 인재 양성을 위한 프로그램을 지속 확대할 계획"이라고 밝혔다.