대전 둔산신도시 아파트 재개발 본격화 되나

시, 노후도시 정비위해 선도지구 공모

신청한 10개 구역 중 9곳이 둔산지역

둔산은 주민동의율도 90%에 가까워

대전시 전경 0 아파트가 늘어선 대전시내 전경.

정부기관이 대거 이전하면서 199년대 초반 대전시 최초 신도시로 건설됐던 둔산신도시 아파트 재개발이 본격화 된다.대전정부청사가 들어서 행정중심지에서 점차 상업중심지로 확장됐고, 주거기능을 담당했던 아파트를 새로 지은지 30년을 넘겨 노후화했기 때문이다.대전시는 둔산신도시를 포함해 대전 노후계획도시 정비사업 선도지구 공모 접수를 마치며 재개발에 첫 걸음을 뗐다.둔산을 중심으로 주민 참여가 높게 나타나면서 정비사업 추진 동력도 한층 커지는 분위기다.대전시는 3일 노후계획도시정비 선도지구 선정 공모 접수를 마감한 결과 노후계획도시 기본계획안에 따른 특별정비예정구역 27개 구역 가운데 10개 구역이 신청서를 제출했다고 6일 밝혔다. 신청 물량은 모두 3만800호다.시는 2025년11월 선도지구 선정 공모를 공고한 뒤 3월30일부터 4월3일까지 신청서를 접수했다. 이번 공모는 노후계획도시정비 사업의 마중물이 될 선도지구를 뽑기 위한 절차다. 주민 관심이 높은 가운데 접수가 마무리됐다.지구별로 보면 둔산지구는 특별정비예정구역 17개 구역 가운데 9개 구역이 신청했다. 신청 물량은 2만8300호다.시 도시주택국 관계자는 "둔산의 경우 평균 주민동의율은 89% 수준으로 집계됐다. 전반적으로 높은 주민 참여의지가 확인됐다"고 배경을 설명했다.송촌·중리·법동지구는 특별정비예정구역 10개 구역 가운데 1개 구역이 신청했다. 신청 물량은 2500호다. 주민동의율은 73% 수준으로 나타났다.선정 규모는 둔산지구 5000호다. 최대 7500호까지 가능하다. 송촌지구는 2000호다. 최대 3000호까지 검토된다. 최종 규모는 국토교통부 협의를 거쳐 확정된다.대전시는 접수 내용을 토대로 공개된 평가 기준표에 따라 심사를 진행한다. 주민동의 여부와 정주환경 개선 시급성, 도시기능 활성화 필요성 등을 종합 평가한다. 이후 외부 전문가가 참여하는 평가위원회를 구성해 기준 적용의 적정성과 오류 여부를 다시 확인할 방침이다.향후 일정은 4월부터 5월까지 평가와 심사평가위원회 확인·검증을 진행한다. 6월에는 국토부와 협의를 거친다. 최종 선도지구는 7월 중 발표하기로 했다.예비 선도지구로 선정된 구역에는 주민설명회와 국토부의 '찾아가는 미래도시지원센터' 등을 통해 정비사업 전반 정보를 제공한다. 주민 소통도 강화한다. 선도지구 지정과 특별정비계획 결정, 특별정비구역 지정 등 후속 절차가 차질 없이 추진되도록 지원할 계획이다.최종수 도시주택국장은 "외부 전문가로 구성된 평가위원회를 통한 검증 절차를 거쳐 공정하고 투명하게 선도지구를 선정하겠다"며 "노후계획도시정비사업이 성공적으로 안착해 대전이 더욱 살기 좋은 미래 도시로 거듭날 수 있도록 최선의 노력을 다하겠다"고 말했다.한편 노후도시 특별정비를 신청한 지역은 둔산의 경우 둔산 1(상아, 초원, 강변, 상록수), 7(파랑새, 향촌), 8(샘머리, 둥지, 꿈나무, 은초롱), 9(수정타운), 11(가람, 국화, 청솔), 13(크로바, 목련), 14(한가람, 한양공작), 15(경성큰마을), 17(한우리, 산호, 개나리) 구역 등이다.이외에도 송촌 6(보람, 삼익소월)구역이 신청했다.