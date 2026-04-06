日 다카이치 “이란과 정상통화 준비”…호르무즈 긴장 속 외교 대응 본격화

트럼프 이란공격 가능성에 "매우 긴박"…원유 비축·우회조달로 공급 안정 강조

clip20260406123405 0 다카이치 사나에 일본총리 /연합뉴스

clip20260406123808 0 일본 가나가와현 가와사키시의 한 정유시설에 유조선이 정박해 있다./연합뉴스

일본의 다카이치 사나에 총리는 6일 참의원 예산위원회 집중심의에서 중동 정세 악화와 관련해 이란 정상과의 통화 추진 의사를 공식화했다.그는 "적절한 타이밍에 정상 간 대화를 하기 위한 준비를 하고 있다"며 "중요한 것은 일본 선박을 포함한 모든 선박의 항행 안전 확보"라고 강조했다. 일본 정부가 군사적 긴장 고조 속에서도 외교 채널을 통해 상황 관리에 나서겠다는 입장을 분명히 한 것이다.이번 발언은 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 군사 행동 가능성을 시사하고, 협상 시한까지 설정한 가운데 나온 대응이다. 다카이치 총리는 "매우 긴박하고 어려운 상황"이라고 현 정세를 규정하며, "당초보다 시한이 연장된 만큼 그 사이에 할 수 있는 모든 대응을 지시했다"고 밝혔다. 이는 단순한 상황 인식 차원을 넘어, 일본 정부가 중동 리스크를 국가안보 차원의 위기로 인식하고 있음을 보여준다.◇"선박 안전 확보가 핵심"…이란과 직접 외교 채널 가동일본 정부의 대응은 크게 두 축으로 나뉜다. 하나는 해상 안전 확보, 다른 하나는 외교적 긴장 완화다. 다카이치 총리는 "호르무즈 해협 내 선박 안전 확보를 위해 관련국과 연계해 이란에 대한 외교적 접근을 강화하겠다"고 밝혀, 미국과의 공조를 유지하면서도 이란과의 직접 소통을 병행하는 '이중 트랙' 전략을 시사했다.특히 일본은 중동 지역에서 비교적 중립적 이미지를 유지해온 만큼, 미·이란 사이에서 일정한 중재 역할을 수행할 여지를 확보하려는 의도로 해석된다. 실제로 총리는 "정상 간 대화 단계도 준비 중"이라고 언급하며, 상황 진전에 따라 정상회담까지도 염두에 두고 있음을 내비쳤다. 이는 군사 충돌을 억제하기 위한 외교적 공간을 확보하려는 움직임으로 볼 수 있다.◇"원유는 확보됐다"…에너지 위기 관리 병행에너지 대응에서도 일본 정부는 위기 관리 메시지를 강조하고 있다. 다카이치 총리는 "비축 방출과 호르무즈 해협을 경유하지 않는 대체 조달을 통해 일본 전체로 필요한 원유는 확보되고 있다"고 밝혔다. 이는 시장 불안을 차단하고 국내 경제에 미치는 충격을 최소화하려는 의도로 풀이된다.일본은 원유 수입의 대부분을 중동에 의존하고 있어 호르무즈 해협 상황에 직접적인 영향을 받는 구조다. 그럼에도 정부가 '공급 확보'를 강조하는 것은, 이미 확보한 전략비축유와 함께 UAE·사우디 등과의 협력을 통한 우회 조달 가능성을 염두에 둔 대응이다.전력 공급에 대해서도 "호르무즈 경유 연료 의존도가 낮아 안정 공급에는 지장이 없다"고 설명해, 에너지 시스템 전반의 안정성을 강조했다.이 같은 대응은 단순한 수급 관리 차원을 넘어, 국제 유가 급등과 물류 차질로 이어질 수 있는 연쇄 충격을 선제적으로 차단하려는 정책적 메시지로 읽힌다. 일본 정부는 에너지 절약과 수요 억제 가능성도 열어두며, 상황 장기화에 대비한 단계적 대응 시나리오를 준비하고 있는 것으로 보인다.◇중동 위기 속 '외교+에너지' 이중 대응…일본 정부의 선택현재 일본 정부는 이번 사태를 '해상 안전·외교·에너지'가 결합된 복합 위기로 인식하고 있다. 이에 따라 군사적 긴장 고조를 억제하기 위한 외교 채널 가동과 함께, 원유 공급 안정 확보라는 경제 대응을 동시에 추진하는 이중 전략을 구사하고 있다.특히 미국의 군사 옵션과 이란의 대응 가능성이 맞물리는 상황에서, 일본은 직접적인 군사 개입 대신 외교적 중재와 경제적 완충 역할에 방점을 찍고 있다. 이는 일본이 처한 지정학적 위치와 에너지 구조, 그리고 국제사회에서의 역할을 반영한 현실적 선택으로 평가된다.향후 사태 전개에 따라 일본의 정상 외교가 실제로 가동될지, 그리고 우회 조달을 포함한 에너지 대응이 어느 수준까지 작동할지가 중동 정세뿐 아니라 동아시아 경제에도 적지 않은 영향을 미칠 전망이다.