지인·연인 몰카 유통한 ‘AVMOV’…경찰, 운영진 8명 입건

해외 체류 3명은 여권 무효화 등 외교 조치로 국내 입국 유도

경찰, 지난해 12월 자체 모니터링 통해 사이트 적발 후 수사 전환

2026040201000197200008801 0 경기남부경찰청. /경기남부청

가족이나 지인, 연인 등의 신체를 불법 촬영한 영상을 온라인상에 유통한 사이트 'AVMOV' 사건과 관련해 경찰이 운영진으로 추정되는 8명의 신원을 특정하고 신병 확보에 나섰다. 국내 체류 중인 용의자들에 대해서는 압수수색과 강제수사에 착수했고, 해외 체류자들에 대해서는 여권 무효화 등 외교적 조치도 병행하고 있다.경기남부경찰청은 6일 정례 기자간담회에서 AVMOV 사이트 운영진급 용의자 8명을 특정해 성폭력범죄의 처벌 등에 관한 특별법 위반 혐의로 입건하고 수사를 이어가고 있다고 밝혔다.경찰에 따르면 이들 가운데 5명은 국내에 머물고 있는 것으로 파악됐다. 경찰은 지난달부터 이 중 4명의 주거지 등에 대해 압수수색 영장을 집행해 PC 등 관련 증거물을 확보했고, 또 다른 1명에 대해서도 조만간 강제수사에 나설 예정이다. 확보한 압수물에 대한 분석이 끝나는 대로 이들을 차례로 소환해 구체적인 혐의를 조사할 방침이다.나머지 3명은 현재 해외로 출국해 체류 중인 것으로 확인됐다. 경찰은 이들의 국내 입국을 유도하기 위해 여권 무효화 등 외교적 조치를 취하고 있다.AVMOV 사건은 경기남부청이 지난해 12월 자체 모니터링 과정에서 해당 사이트를 적발하면서 수면 위로 드러났다. 경찰은 내사에 착수한 뒤 입건 전 조사를 거쳐 정식 수사로 전환했다.2022년 8월 개설된 AVMOV는 이용자들이 가족이나 지인, 여자친구 등 가까운 관계의 여성 신체를 몰래 촬영한 영상을 공유하거나, 유료 결제로 포인트를 구매해 불법 촬영물을 내려받을 수 있도록 운영된 것으로 조사됐다. 가입자 수는 약 54만명에 달하는 것으로 파악됐다.경찰은 해당 사이트의 서버 관리 업체 소재지가 해외에 있는 것으로 보고 관련 추적도 병행하고 있다. 현재 AVMOV 사이트는 접속이 차단된 상태다.경찰은 운영진 검거에 수사력을 모으는 한편, 사이트를 통해 유통된 불법 촬영물의 규모와 유포 경로, 추가 공범 여부까지 함께 들여다보고 있다.