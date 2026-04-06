삼성전자, 에너지 절감 정책 확대…차량 5부제로

작년 영업이익 43.6조 달성한 삼성전자<YONHAP NO-4409> 0 삼성전자 서초사옥 외관/연합

삼성이 정부 에너지 절감 정책 참여를 확대하기 위해 기존 차량 10부제를 5부제로 확대 시행한다.6일 삼성은 운영중인 국내 모든 사업장에 대해 차량 5부제를 자율적으로 시행하고, 임직원 참여를 독려한다고 밝혔다. 삼성전자 등 관계사들은 이날 해당 내용을 공지하고 공공기관 차량 2부제가 실시되는 8일부터 시행한다는 방침이다.앞서 삼성은 지난 1일 공공기관 차량 2부제 및 공영주차장 5부제 시행 등 에너지 수요 억제 조치에 맞춰 차량 10부제를 시행했으나, 기존 조치를 강화하면서 정부 방침에 적극 동참하겠다는 의지를 밝힌 셈이다.다만 전기·수소차, 임산부·유아 동승차량, 장애인 사용 자동차, 격오지 사업장내 차량 등에 대해서는 기존과 동일하게 예외 적용한다. 사업장 여건에 따라서도 일부 업무 차량에 대해선 탄력적으로 운영할 예정이다.차량 5부제는 번호판 끝자리에 따라 운행을 제한하는 방식이다. 월요일은 1·6, 화요일은 2·7, 수요일은 3·8, 목요일은 4·9, 금요일은 5·0번이 각각 운행을 제한하는 제도다.삼성은 이와 함꼐 기존 사업장에서 시행중인 절전 활동도 지속 병행해 일상에서의 에너지 소비를 줄인다. 야외 조경, 복도, 옥상 등 비업무 공간 조명 소등을 유지하고 휴일에는 미사용 주차 공간을 폐쇄, 소등하는 조치를 이어갈 예정이다.삼성 관계자는 "앞으로도 에너지 사용 효율을 높이기 위한 방안을 단계적으로 확대해 정부 에너지 절감 정책에 지속적으로 발맞춰 나갈 것"이라고 밝혔다.