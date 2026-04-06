‘스틸코드’ 안고 가는 HS효성… 신사업 자금은 ‘외부 조달’

음극재 추진 자금 회사채 발행 관측
하반기에 공장 착공 등 속도 조절론
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6일 업계에 따르면 HS효성은 계열사 HS효성첨단소재의 스틸코드 사업을 주요 사업으로 지키면서 글로벌 시장에서의 수익성 제고 방안을 들여다보고 있다. 특히 중동 사태로 유가가 급등하면서 전기차 시장에 대한 수요 대응책을 검토 중으로 알려졌다. 지난 3일 우선협상대상자인 베인케피탈과의 사업 매각 협상을 끝내고 사업 성장 방안을 다시 모색 중인 모습이다.
업계에선 회사가 체질 개선을 위해 사업 매각을 추진하려다가 철회한 것이지만, 안정적인 수익 창출을 유지할 수 있게 됐다는 점에서 긍정적인 평가가 나온다. 타이어 스틸코드 사업은 시장에서 1조원대로 평가되는 회사의 핵심 수입원이다. 증권가에선 연매출 9000억원, EBITDA(상각 전 영업이익) 1500억원 안팎으로 추정할 정도로 규모가 크다.
게다가 스틸코드 시장이 계속 커질 것이란 게 전망도 나오고 있다. 포춘 비즈니스 인사이트에 따르면 스틸코드 시장은 오는 2026년 62억 달러에서 2034년까지 연평균 5.6% 성장하는 것으로 조사됐다. 회사 입장에서 사업 매각 철회가 부정적으로만 작용하진 않을 것이란 얘기다.
HS효성 측 관계자는 "(스틸코드 사업 매각 관련해) 보류가 아니라 매각하지 않기로 한 것"이라며 "사업 경쟁력을 강화하기로 한 만큼 계속 추진할 계획"이라고 설명했다.
다만 스틸코드 사업을 매각하지 않으면서 실리콘음극재 사업 추진을 위한 자금 확보는 당장의 과제가 됐다. 회사는 지난해 실리콘음극재 시장 진출을 공식화한 이후 벨기에 배터리 소재사인 유미코어와 합작법인을 설립한 뒤 울산 사업장에서 관련 공장 착공을 준비하고 있다. 이는 5년 이내에 준공하고 양산 시점까지 전체 1조5000억원이 투입된다. 사실상 스틸코드 사업 매각 자금 상당 부분이 이에 들어갈 예정이었는데, 수정이 불가피해진 상황이다.
이 때문에 회사가 외부에서 자금을 조달할 것이란 관측이 나온다. 지난해 12월 기준 HS효성첨단소재의 유동자산은 1조2106억원, 유동부채는 2조4037억원이다. 회사는 지난해 채무상환자금 등으로 활용하기 위해 회사채를 발행했다. 이번에도 같은 방식으로 현금을 확보할 것으로 보인다.
실리콘음극재 사업에 대한 속도 조절이 이뤄질 것이란 관측도 나온다. 자금 조달 상황에 따라 양산 시점이 변경될 가능성도 있다는 얘기다. 실제로 울산 사업장에 실리콘음극재 공장은 아직 착공되지 않은 상태로, 이르면 올해 하반기에 착공이 진행될 예정이다.
HS효성 관계자는 "실리콘음극재는 장기적으로 추진하는 사업으로 자금 확보 관련해선 걱정할 수준이 아니다"라며 "울산 공장에 대한 구체적인 계획과 관련해선 현 상황에서 확인해 주긴 힘들다. 다만 스틸코드 사업과 별개로 같이 추진될 것"이라고 말했다.