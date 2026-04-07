한중도시우호협회 한중 AI 기업 간담회 개최

저장성 항저우에서 자리 마련

환경재단과 공동 주최

한중 기업인 50여명 참석

3c620497c3d2152d09664ea201bb34c 0 한중도시우호협회가 개최한 한중 AI 기업 간담회./한중도시우호협회.

한중도시우호협회(회장 권기식)은 환경재단(이사장 최열)과 함께 6일 오후 중국 저장(浙江)성 항저우(杭州) 소재 머큐어호텔 회의실에서 한중 AI 기업 간담회를 개최했다.협회의 베이징 지회 김형학 비서장의 7일 전언에 따르면 전날 간담회에는 협회에서 진티항 상하이(上海) 지회장, 류융춘(劉永春) 비서장, 리쥔융(李軍勇) 한중경제협력센터 상하이 대표처 주임(변호사) 등이 참석했다. 또 상하이시신용촉진센터에서 푸춘(傅春) 주임과 쉬펑(徐峰) 부주임 등도 참석했다. 환경재단에서는 최열 이사장과 윤홍근 제네시스BBQ그룹 회장 등 AI 리더십 과정 기업인 40여명이 참석했다.권 회장은 리 주임이 대독한 인사말에서 "지난달 상하이에 이어 항저우에서 한중 AI 기업간담회를 개최함으로써 한중 기업 협력의 길이 더욱 넓어졌다"면서 "협회는 연말까지 3~4회 중국에서 한중 기업간담회를 추진할 예정"이라고 말했다.이날 간담회는 교류 오찬과 한중 기업 환경 및 경제 동향 설명(리쥔융 주임), AI 산업 동향 및 기술 적용 사례 강연(푸춘 주임) 등으로 이어졌다.협회의 권기식 회장은 오는 11일~16일 지린(吉林)성을 방문해 길림신문 방문 등 공공교류 활동을 할 예정으로 있다.