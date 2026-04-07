조계종 ‘고승 7인 초청’ 담선대법회 강남 봉은사서 개최

13일부터 9일까지 오후 2시 봉은사서 개최

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대한불교조계종 미래본부와 전국선원수좌회, 봉은사가 담선대법회 '일곱선사 한국선을 설하다'를 13~19일 서울 봉은사에서 연다.이번 법회는 한국 간화선의 전통을 선양하면서 한국 선 수행의 전통을 짚는다.법회는 13일부터 19일까지 매일 오후 2시 봉은사 법왕루와 특설무대에서 진행한다. 13일 금아 혜국 대선사를 시작으로 19일 봉정 영진 대선사까지 7명이 차례로 법문에 나선다.이번 대법회는 중국에서 건너온 선불교 학습에 머물지 않고 한국 스님들이 이 땅에서 세운 독자 수행 전통을 들여다본다. 한국 불교 선지식이 간화선의 기반을 어떻게 닦았는지도 함께 짚는다.근대의 어려운 시절을 수행으로 건넌 근세 선사들의 가르침도 7명의 법사를 통해 전한다. 스님들이 겪은 고뇌와 수행 과정은 한국의 간화선이 삶 속에 뿌리내린 흐름을 보여준다.14일에는 남명 정찬 대선사, 대흥사 동국선원 유나가 법문하고 15일에는 금곡 무여 대선사, 축서사 조실이 무대에 오른다. 16일에는 월송 일수 대선사, 백양사 수좌가 법문을 잇는다.17일에는 금산 지환 대선사, 범어사 선덕과 18일 금모 불산 대선사, 전국선원수좌회 상임대표가 나선다. 마지막 날인 19일에는 봉정 영진 대선사, 백담사 기본선원 조실이 회향 법문을 맡는다.총무원장 진우스님의 발원으로 진행하는 이번 법회에서는 참석 사부대중이 세계 평화와 국민화합을 위한 '자비경'을 함께 합송한다. 지친 마음을 치유하고 새로운 희망으로 나아가는 발심의 자리라는 뜻도 담았다.봉은사 측은 "이번 대법회가 흐트러진 마음을 살피고 법향을 접하는 시간이 되길 기대한다"고 말했다.