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유엔 안보리, ‘호르무즈 상선 보호’ 결의안 표결 예정… 무력 사용 승인은 제외

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이정은 기자

승인 : 2026. 04. 07. 13:50

중·러 반대로 무력 사용 대신 '방어적 조치' 명시
IMF-GEORGIEVA/
지난 1일(현지시간) 호르무즈 해협을 통과한 인도 국적의 액화천연가스(LPG) 운송 선박 '자그 바산트(Jag Vasant)'호가 뭄바이항에 입항하고 있다./로이터 연합뉴스
유엔 안전보장이사회(안보리)가 7일(현지시간) 중동의 핵심 요충지인 호르무즈 해협에서의 상업적 항행 안전을 확보하기 위한 결의안을 표결에 부친다. 다만, 거부권을 보유한 중국과 러시아의 반대로 앞서 논의됐던 '무력 사용 승인' 문구는 삭제된 것으로 알려졌다고 로이터통신이 이날 보도했다.

이란 전쟁으로 호르무즈 해협이 폐쇄되면서 국제 유가가 급등하고 걸프 지역 국가들의 원유 수출이 차질을 빚자, 국제 사회의 즉각적인 대응을 요구하는 목소리가 커지고 있다.

로이터에 따르면, 이번 달 안보리 의장국인 바레인이 제출한 최신 수정안에는 결의안의 핵심 쟁점이었던 무력 사용 승인 대신 '방어적 성격의 조율된 노력'을 강조하는 방향으로 수위가 조절됐다.

결의안은 호르무즈 해협을 이용하는 국가들이 상황에 부합하는 방어적 노력을 조율해 항행의 안전을 확보할 것을 강력히 권고하고 있다. 여기에는 상선 호위뿐만 아니라, 항행을 방해하거나 해협을 폐쇄하려는 시도를 저지하는 활동 또한 적극 지지하고 있다.

앞서 바레인과 미국 등은 '필요한 모든 방어적 수단', 즉 무력 사용을 허용한다는 문구를 제안했으나 중국 측이 "무분별한 무력 사용을 정당화하고 상황을 악화할 수 있다"고 반대하며 해당 문구는 삭제됐다.

결의안이 통과되려면 15개 이사국 중 9개국 이상의 찬성을 얻어야 하며, 5개 상임이사국(미국·영국·프랑스·중국·러시아)의 반대표가 없어야 한다.


이정은 기자

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