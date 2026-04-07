산업부 “17개국서 대체원유 도입…비축유 스왑 물량 1000만배럴 ↑”

산업부, 7일 중동전쟁 일일브리핑

(26.04.07)중동전쟁 대응본부 일일 브리핑02 0 양기욱 산업부 산업자원안보실장이 7일 산업부 세종청사에서 열린 중동전쟁 대응본부 일일브리핑을 진행하고 있다./산업부

정부가 사우디아라비아·미국·브라질·호주 등 총 17개국을 통해 대체 원유를 도입하고 있다고 밝혔다. 이들 국가를 통해 확보된 이번달 대체 물량은 예년 대비 60% 수준이고, 다음 달에는 70% 수준까지 확대될 전망이다. 아울러 비축유 스왑 제도를 통해 정유사 신청 물량도 증가해, 기존보다 약 1000만 배럴 늘어난 것으로 나타났다.양기욱 산업통상부 산업자원안보실장은 7일 산업부 세종청사에서 열린 중동전쟁 대응본부 일일브리핑에서 이같이 밝혔다.정부는 사우디아라비아, 아랍에미리트(UAE), 미국, 브라질, 호주, 콩고, 가봉, 캐나다 등 17개국에서 대체 원유를 들여오고 있으며, 이달 확보 물량은 약 5000만 배럴로 예년 대비 60% 수준이다. 다음 달에는 약 6000만 배럴을 확보해 70% 수준까지 끌어올렸다.양 실장은 "5대양 6대주 걸쳐 거의 모든 곳에서 도입하고 있다고 보면 된다"고 말했다.비축유 스왑도 확대되고 있다. 산업부는 현재 4개 정유사의 스왑 신청 물량이 지난 발표 이후 약 1000만 배럴 늘어 총 3000만 배럴이라고 밝혔다.이미 2건은 계약이 끝나 비축유 이송이 마무리됐고, 이번주 4건 이상의 추가 계약도 예정돼 있다. 이번주까지 스왑 물량은 총 800만 배럴에 달한다.양 실장은 "대체 원유 도입으로 기본적인 수급을 맞추고, 부족분은 비축유 스왑을 통해 보완하고 있다"며 "정유사 가동률이 떨어지지 않도록 관리 중"이라고 설명했다.정유사들은 현재 90% 이상의 가동률을 유지하고 있다는 게 산업부 설명이다.양 실장은 "정유사들은 평시기준(BAU) 대비 그대로 수치를 유지하고 있는 상황"이라며 "가동률은 정유사 이익과 효율과 관련된 부분이라 떨어트리지 않는 걸로 알고 있지만, 봄철 설비 개보수가 있어 전체적 물량 차이는 있을 것 같다"고 했다.아울러 주유소 휘발유 평균 가격이 2000원이 넘은 것과 관련해선 "1차 석유최고가격제 때의 마진폭 감안해보면 상승폭이 가파르지는 않지만 꾸준히 상승하게 될 것 같다"고 말했다.또 오는 10일로 예정된 3차석유 최고가격제에 대해선 "부처간 협의를 통해 결정하는 문제라 지금 말하긴 어렵다"면서도 "국민 부담에 대한 고려와 수요 관리 신호를 보내는 한편 생계형 소비자들에 대한 부담도 고려돼야 할 것"이라고 밝혔다.산업부는 이번달 나프타는 국내 생산과 수입 물량을 합치면 예년 대비 80% 이상 수준으로 공급되고 있다고 했다. 특히 경질 나프타의 경우 수입 물량은 전년 동월 약 116만톤에서 올해는 약 77만톤을 확보해 약 70% 수준이며, 국내 생산은 약 110만톤 규모로 파악된다.양 실장은 "나프타 이슈는 5월에도 계속 공급이 되느냐 문제라 차액 지원제도나 코트라 등 통상 네트워크를 활용해 물량이 들어올 수 있게 하는 것이 중요하다"며 "원유와 다르게 나프타는 5월 물량이 4월에 결정되는 경우가 대부분"이라고 말했다.또 최근 나프타 부족으로 의료 및 생활 필수품목에 공급 우려가 제기되는 상황에서 수액제 포장재와 주사기류, 의료용 장갑 등은 평시 수준의 재고를 확보하고 있으며, 원료 수급도 전반적으로 안정적인 상태인 것으로 파악됐다.정부는 수액제 포장재의 경우 최소 6월 말까지 공급에 차질이 없도록 조치하는 한편, 대체 공급 방안도 병행해 추진 중이다. 주사기류 역시 현재 재고는 충분한 수준이며, 포장지 원료 확보를 위한 추가 공급 협의가 진행되고 있다.반도체·자동차·배터리 산업에 사용되는 헬륨, 알루미늄휠, 황산니켈 등 주요 소재 역시 현재까지 공급 차질은 없는 것으로 확인됐다.다만 포장재 분야에서는 원료 공급 감소와 가격 상승에 따른 업계 부담이 일부 나타나고 있다. 이에 산업부는 식품의약품안전처, 중소벤처기업부와 함께 태스크포스(TF)를 구성해 수급 상황을 점검하고, 민생 밀접 품목을 중심으로 대응을 강화할 방침이다.이민우 산업정책관은 "우선적으로 관리가 필요한 품목과 재고 현황을 관계부처와 함께 점검하고 있다"며 "국민 관심이 높은 라면 봉지와 분유 포장재 등을 우선순위에 두고 관리하고 있으며, 기타 품목도 식약처와 협의해 단계적으로 대응해 나갈 계획"이라고 밝혔다.