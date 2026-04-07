닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
사회 교육·행정자치

서울시교육청 ‘입국부터 교실 안착까지’…단계별 한국어교육 지원

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260407010001965

글자크기

닫기

김보영 기자

승인 : 2026. 04. 07. 11:38

초등생 대상 '바로지원 한국어교실'신설…한국어학급 47개로 확대
서울시교육청이 이주배경학생들의 공교육 안착을 지원하기 위해 입국 초기부터 학교 적응까지 이어지는 '단계별 맞춤형 한국어교육 지원책'을 확대 추진한다.

서울시교육청은 이주배경학생의 언어 장벽을 줄이기 위해 맞춤형 지원체계를 추진한다고 6일 밝혔다. 이번 지원책은 이주배경학생의 가장 큰 어려움인 언어 장벽 해소를 핵심 과제로 삼고, 교실 내 의사소통 환경을 개선해 모든 학생의 학습권 보장과 수업의 질 향상까지 함께 도모하는 데 목적이 있다.
교육
단계별 맞춤형 한국어교육 지원책/자료=서울시교육청 제공
우선 학적 생성 이전 단계 학생을 대상으로 한국어와 한국 문화를 미리 배우는 '한빛마중교실'을 기존 연 2~3회에서 연 6회로 확대 운영한다. 이를 통해 공교육 진입 전 발생하는 초기 공백을 줄이고, 학생들이 기초적인 의사소통 능력을 갖춘 상태에서 학교생활을 시작할 수 있도록 지원한다.

이와 함께 한국어 의사소통이 어려운 학생의 학교생활 적응과 교과 학습을 돕는 한국어학급을 지난해 33개에서 올해 47개로 확대한다. 지난해 27개 특별학급과 6개 한국어교실을 운영했던 데에 이어 올해는 특별학급 29개와 한국어교실 18개로 늘려 운영한다.

초등학생 대상 지원 프로그램도 신설됐다. 시교육청은 이동이 어려운 초등학생을 위해 '바로지원 한국어교실'을 도입하고 한국어 강사가 학교를 직접 찾아가 약 3개월간 집중 교육을 제공할 계획이다. 중도입국 및 외국인 중·고등학생을 위한 '서울형 한국어 예비학교'도 지난해에 이어 운영한다.

학적 생성 이후에도 한국어 의사소통에 어려움을 겪는 학생을 대상으로 대학 전문 인프라를 활용한 위탁형 교육과정으로 14주간 숙명여대와 동양미래대에서 한국어 의사소통에 어려움을 겪는 학생들을 집중적으로 교육을 진행한다.

김천홍 교육감 권한대행은 "이주배경학생들에게 언어는 학교라는 세상으로 나아가는 첫 번째 문"이라며 "입국 초기부터 교실 안착까지 단계별로 촘촘히 지원하여, 배경과 상관없이 모든 학생이 함께 배우고 성장하는 통합적 교육환경을 만들겠다"고 말했다.



김보영 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “내일 밤 이란 전체 없앨 수 있다”…인프라 초토화 최후통첩

[르포]“돈만 주면 뭐든지 합니다”…난무하는 ‘범죄 대행’ 직접 접촉해보니

이란, ‘영구 종전·제재 해제’ 역제안…트럼프 “다리도 발전소도 없애겠다” 7일 시한 고수

김여정 “李 유감, 다행스럽고 현명한 처사...金도 솔직·대범 자세로 평가”

“QR 찍지 마세요” 집으로 온 검찰 ‘출석요구서’… 신종 보이스피싱 주의보

미 우주선 아르테미스Ⅱ, 40만㎞ 돌파…56년 만에 인류 최장거리 신기록

삼성전자 1분기 영업익 57조원…한국 기업 신기록

지금 뜨는 뉴스

봄밤 수놓는 빛의 향연…한강 드론라이트쇼 10일 개막

‘히틀러 찬양’ 칸예 웨스트, 영국 땅 못 밟나…자격 검토

4월의 서울, 벚꽃만 보기 아쉽다면 여기 어때요?

영화배우가 된 슈퍼마리오, 엇갈린 평가에도 대박 조짐

[타보니] 남녀노소 누구에게나 ‘다재다능’한 기아 셀토스