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[포토] 국회 예결위 ‘2026년도 제1회 추가경정예산안 논의 시작’

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이병화 기자

승인 : 2026. 04. 07. 11:46

김민석 국무총리가 7일 국회에서 열린 예산결산특별위원회 전체회의에서 2026년도 제1회 추가경정예산안 제안 설명을 하고 있다.
이병화 기자

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