이란서 구속 日 NHK테헤란 지국장, 현지서 보석

출국제한 상태 이란 내 반정부시위 취재혐의 구금 추정

clip20260407114715 0 기자회견을 진행하고 있는 기하라 미노루 일본 관방장관/사진=연합뉴스

clip20260407115026 0 이란전쟁이 터지기 전인 지난 2월 이란 수도 테헤란에서 시민들이 이란국기를 들고 반정부 시위를 벌이고 있다. 일본 NHK테헤란 지국장은 일련의 반정부 시위를 취재한 혐의로 구속된 것으로 추정된다. /사진=연합뉴스

이란 당국에 두 달여간 구금됐던 일본 공영방송 NHK의 테헤란 지국장이 보석으로 석방됐다고 일본 정부가 7일 밝혔다. 일본 정부는 현지 시간으로 4월 6일 보석된 사실을 확인했으나, 구금된 일본인의 신원과 소속은 공식적으로 밝히지 않았다. 다만 복수의 일본·외신 보도를 종합하면, 이번 사건의 당사자는 NHK 테헤란 지국장을 맡고 있는 일본인 특파원으로 보인다.기하라 미노루(木原稔) 관방장관은 7일 정례 기자회견에서 "주이란 일본대사관이 1월 이란 당국에 구금된 일본인 1명이 현지 시간 6일 보석된 것을 확인했다"고 말했다. 이어 "주이란 일본대사가 보석 후 면담에서 해당 일본인의 안전과 건강 상태에 큰 문제가 없다는 사실을 확인했다"고 설명했다.일본 정부 관계자에 따르면 이 일본인은 현재 이란 내에서 보호받고 있으나, 이란 당국의 허가 없이 출국할 수 없는 상태로 알려졌다. 일본 정부는 "이란 측에 조기 해방을 위해 가능한 한 모든 조치를 하고 있다"며, 향후 재판 과정에서도 외교·영사적 지원을 계속할 방침이라고 밝혔다.일본 정부는 공식적으로 "구금 일본인의 신원과 소속은 개인정보 보호 차원에서 밝힐 수 없다"며, 이름이나 직책을 직접 언급하지 않았다. 다만 일본 언론 등은 구금자가 NHK 테헤란 지국장 가와시마 신노스케(川島信之介)로 추정된다고 보도하고 있다. 일본언론과 외신에 따르면 가와시마 지국장은 올해 1월 이란 당국에 구속된 것으로 전해지며, 반정부 시위와 관련된 혐의가 거론되고 있다. 다만 이란 당국은 구체적인 범죄 혐의를 공식적으로 밝히지 않았다고 한다. 일부 보도는 그가 반정부 시위 진압 과정에서 취재 행위를 이유로 구금된 것으로 추정하고 있다.◇외신 "NHK지국장의 에빈 교도소 수감"외신·일본 언론은 가와시마 지국장이 반정부 시위 진압 이후 테헤란의 에빈 교도소로 이송된 것으로 전하고 있다. 이란 정부는 수용소 이송 사실을 공식 인정하지 않았으나, 자유유럽방송(RFE/RL)과 일본 언론 등은 이를 복수의 정보원을 인용해 보도하고 있다.NHK 본사 측은 2월 말부터 "직원의 안전을 최우선으로 두고 있다"면서도, 구체적인 사건 내용에 대해 입장을 공식적으로 밝히기 어렵다고 전했다. 다만 NHK는 일본 정부가 외교 채널을 통해 해당 인물의 안전과 석방을 위해 노력하고 있다는데 동의하고 있는 것으로 알려졌다.일본 정부는 3월 6일 언론 브리핑을 통해 "이란에 구금된 일본인이 2명이며, 이 중 1명은 1월 현지 당국에 구속된 NHK 테헤란 지국장으로 보인다"고 설명했다. 다만 일본 정부는 "정보 출처가 외신·언론 보도에 불과하며, 정부로선 공식 확인을 하지 않는다"고도 밝혔다.이후 모테기 도시미쓰(茂木敏充) 외상은 중의원 외무위에서 "구금 중인 일본인 2명과 안전을 확인했으며, 이란 측에 조기 석방을 강력히 요구했다"고 말했다. 일본 외무성과 주이란 일본대사는 외교·영사 채널을 통해 이란 외교부와 접촉하며, 일본인의 안전과 조기 귀국을 위한 협상을 계속하고 있다.4월 들어 일본 정부가 보석 석방을 공식 확인하자, NHK를 포함한 일본 언론은 이를 "일본 정부의 외교적·정부 노력의 성과"로 평가했다. 다만 일본 정부는 인권·언론 자유 문제를 공개적으로 비판하기보다는, 에너지·경제 관계와 중동 안보를 고려해 외교 채널을 통한 외교적·영사적 지원을 우선하고 있다.외교 소식통들은 이란이 반정부 시위 이후 외국 언론인에 대한 감시와 통제를 강화한 상황에서, 이번 보석이 일본 정부의 외교 노력과 외신의 주목이 맞물린 결과라고 해석한다. 다만 일본 정부는 이란 내부 정세와 외교 관계를 고려해, 공개 발언을 자제하면서도 외교적으로 지속적인 접촉을 이어가고 있다는 분석이 우세하다.