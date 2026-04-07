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[포토] 국민의힘 단독 청문회 출석하는 박상용 검사

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이병화 기자

승인 : 2026. 04. 07. 13:47

'쌍방울 대북 송금' 사건을 수사했던 박상용 인천지방검찰청 부부장검사가 7일 국회에서 열린 '이재명 죄지우기 국정조사 특위 국민의힘 위원단 주최 민주당의 공소취소 재판조작 진상규명 청문회'에 증인으로 출석하고 있다.
이병화 기자

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