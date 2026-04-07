[포토] 국민의힘 단독 청문회 출석하는 박상용 검사

'쌍방울 대북 송금' 사건을 수사했던 박상용 인천지방검찰청 부부장검사가 7일 국회에서 열린 '이재명 죄지우기 국정조사 특위 국민의힘 위원단 주최 민주당의 공소취소 재판조작 진상규명 청문회'에 증인으로 출석하고 있다.