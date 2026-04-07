범여권 국조특위 “박상용 즉각 구속·尹 등 윗선 밝혀라” 특검 촉구

"이화영 인신 담보로 허위 자백 종용"…대통령실 개입 규명 압박

수원지검 '단톡방 검사' 전면 감찰·입장문 허위 작성 수사 촉구

박상용-04 0 아시아투데이 이병화 기자 = '쌍방울 대북 송금' 의혹 사건의 수사 책임자인 박상용 인천지검 부부장검사가 3일 국회에서 열린 윤석열 정권 정치검찰 조작기소 의혹사건 진상규명 국정조사 특별위원회 전체회의에서 증인선서를 거부한 뒤 발언하고 있다.

더불어민주당 등 범여권 '윤석열 정권 정치검찰 조작 기소 의혹사건 진상규명 국정조사특별위원회(국조특위)'가 "2차 종합특검은 박상용 검사를 즉각 구속 수사하고 윤석열 전 대통령을 포함한 윗선의 조작 기소 실체를 밝히라"고 촉구했다.특위 소속 더불어민주당·조국혁신당·진보당 위원들은 이날 국회에서 기자회견을 열고 "박 검사는 이재명 대통령이 주범이 돼야 보석이 가능하다는 식으로 이화영 전 평화부지사 인신을 담보로 허위 자백을 종용했다"며 이같이 말했다. 이들은 "공범들을 창고와 영상녹화실에 모아 식사와 편의를 제공하며 진술을 짜 맞춘 정황도 드러났다"고도 지적했다.이어 특위는 박 검사가 지난해 국회 청문회에서 외부 음식 반입 등을 부인한 것에 대해 "현장 교도관 증언으로 위증임이 드러났다"며 "직권남용과 위계에 의한 공무집행방해 혐의"라고 말했다. 이어 전날 단행된 법무부의 박 검사 직무 정지 조치를 언급하며 "여기서 멈춰선 안 되며 종합특검이 즉각 구속 수사해야 한다"고 밝혔다.또한 위원들은 사건 배후 규명을 강조하며 "국정조사를 통해 윤석열 정권 대통령실 이시원 공직기강비서관과 유도윤 당시 국가정보원 감찰부서장 파견 검사가 관여한 사실이 드러났다"며 "박 검사에게 불법을 지시한 윗선이 누구였는지 철저히 수사해야 한다"고 주장했다.아울러 소위 '수원지검 단톡방'에 포함된 관련 검사 5명에 대한 즉각적인 감찰 실시를 요구하며, 과거 연어·술 반입 의혹을 부인했던 수원지검의 입장문 발표에 대해서도 "대국민 사기극이자 허위공문서 작성 범죄"라며 수사와 단죄를 촉구했다.