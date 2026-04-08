피플앤드테크놀러지, 동아에스티와 손잡고 150억 투자 유치

대형 제약사 SI 참여로 사업 시너지 극대화… ‘실시간환자모니터링’ 시장 공략 가속

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의료 AI·DX 기반 스마트병원 서비스 플랫폼 기업 피플앤드테크놀러지가 150억 원 규모의 투자 유치를 마무리하며 국내 실시간 환자 모니터링 시장 확대에 속도를 낸다.

피플앤드테크놀러지는 8일 국내 대형 제약사 동아에스티가 전략적 투자자(SI)로 참여한 SI 브릿지 투자 라운드를 마쳤다고 밝혔다.

이번 투자에서 주목되는 점은 동아에스티와의 지분 투자를 통한 전략적 파트너십 구축이다. 양사는 지난해부터 실시간 환자 모니터링 사업에서 협력해왔으며 이번 투자를 계기로 스마트병원 시장 공략을 본격화할 계획이다.

동아에스티 관계자는 “이번 투자는 실시간 환자 모니터링 사업에 대한 의지를 전략적 파트너십으로 구체화한 것”이라며 “피플앤드테크놀러지의 플랫폼과 자사의 의료 네트워크를 결합해 관련 서비스 확산을 이끌 것”이라고 밝혔다.

이번 라운드에는 원티드랩파트너스, 파인밸류자산운용, 보광인베스트먼트, 코너스톤투자파트너스, IBK캐피탈 등 다수의 투자사가 신규 참여했으며 기존 투자자인 솔리더스인베스트먼트, 키움인베스트먼트, 아주IB투자도 후속 투자를 진행했다.

피플앤드테크놀러지는 지난해 매출 120억 원으로 전년 대비 약 70% 성장했으며 이번 투자 유치를 기반으로 IPO 준비에도 나설 계획이다.

홍성표 대표는 “대형 전략적 투자자 참여를 통해 기술력과 성장 가능성을 인정받았다”며 “올해 매출 200억 원 달성과 구독형 매출 확대를 추진하고, 내년 IPO를 통해 스마트병원 플랫폼 기업으로 도약하겠다”고 말했다.

피플앤드테크놀러지는 전국 85개 의료기관에 실시간 환자 모니터링 서비스와 스마트병원 솔루션을 공급하고 있으며, 주요 상급종합병원을 포함한 다양한 의료기관과 협력하고 있다.