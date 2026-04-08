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와따에이아이, ‘WATON View’ 선봬...개발 없이 구현하는 디지털 트윈

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장안나 기자

승인 : 2026. 04. 08. 14:43

AI 물류 플랫폼 기업 와따에이아이가 물류 현장의 가시성을 높일 수 있는 디지털 트윈 솔루션을 선보였다.


와따에이아이는 별도의 개발 과정 없이 물류 관리자가 직접 창고를 3D 디지털 공간으로 구현하고 운영할 수 있는 엑셀 데이터 기반 디지털 트윈 ‘WATON View’를 선보인다고 8일 밝혔다.


최근 물류 산업에서는 유인 지게차, 자동화 설비, 로봇 등이 혼재되면서 전체 운영 상황을 한눈에 파악하기 어려운 ‘가시성’ 문제가 주요 과제로 떠오르고 있다. 특히 현장 데이터와 시스템 정보가 분리되면서 재고 정확도가 떨어지고 운영 비효율이 발생하는 사례가 늘고 있다.


WATON View는 엑셀 파일 업로드만으로 물류 데이터의 적재 현황을 3D 공간에서 시각화하고, 데이터 업로드와 수정, 모니터링까지 통합적으로 수행할 수 있는 것이 특징이다.


해당 서비스는 디지털 트윈 저작 도구 ‘WATON Studio’를 기반으로 제공되며, 실제 도면을 반영한 창고 디지털 공간 구현과 설비·장비의 유연한 배치 및 변경 기능을 지원한다. 또한 관리자와 작업자가 엑셀 기반 데이터를 직접 업데이트하며 운영할 수 있도록 설계됐다.


이와 함께 WMS, SAP, ERP 등 기존 시스템과의 API 연동을 지원해 실시간 데이터 반영이 가능한 확장형 디지털 트윈 환경도 제공한다.


기존 디지털 트윈 솔루션이 높은 초기 구축 비용과 프로젝트 중심으로 도입됐던 것과 달리, WATON View는 도입 부담을 낮춘 것이 특징이다. 한 달 무료 체험을 통해 별도의 인프라 구축 없이 즉시 활용할 수 있도록 했다.


와따에이아이 관계자는 “엑셀 기반 데이터 입력만으로 물류 관리자가 직접 디지털 트윈을 구현할 수 있는 플랫폼”이라며 “물류 운영의 가시성과 실행력을 동시에 확보할 수 있을 것”이라고 밝혔다.



장안나 기자

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