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[포토]롯데월드, ‘메이플 아일랜드 존’ 공개…게임 속 세계가 현실로

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박상선 기자

승인 : 2026. 04. 08. 15:20

롯데월드 메이플 아일랜드-6360
8일 서울 송파구 롯데월드 어드벤처에서 열린 '메이플 아일랜드 존'에서 입장객들이 '스톤익스프레스', '아르카나 라이드' 등 어트랙션을 체험하며 봄 분위기를 즐기고 있다.
롯데월드는 8일 서울 송파구 롯데월드 어드벤처에서 넥슨의 대표 온라인 게임 '메이플스토리' IP(지식재산권)를 활용한 '메이플 아일랜드 존' 오픈 행사를 가졌다.

'메이플 아일랜드 존'은 야외 공간 매직아일랜드에 약 600평 규모로 조성됐다. 이 공간은 메이플스토리의 대표 세계관인 '헤네시스', '아르카나', '루디브리엄'을 콘셉트로 구성돼 게임 속 맵을 현실로 옮긴 듯한 연출과 화려한 색감으로 온라인 세계가 현실로 펼쳐진 듯한 몰입감을 선사한다.

'메이플 아일랜드 존'에는 신규 어트랙션 3종이 도입됐다. '스톤익스프레스'는 신비의 숲 '아르카나'를 테마로 한 롤러코스터로, 탑승장과 비클을 게임 속 분위기와 캐릭터로 구현했다. '아르카나 라이드는' 정령의 나무를 중심으로 회전하는 놀이기구로, 포토 스폿 요소를 강화했다. '에오스타워'는 '루디브리엄'을 콘셉트로 한 드롭형 어트랙션으로, 약 12m 높이에서 상승과 하강을 반복하며 즐거움을 더한다.

이와 함께 기존 어트랙션 '자이로스핀'도 '핑크빈' 테마로 리뉴얼돼 핑크색 레코드판 형태로 변신하고, 포토존과 레트로 게임존 등 체험형 콘텐츠도 마련됐다.

롯데월드 메이플 아일랜드-6359
롯데월드 어드벤처는 8일 넥슨의 대표 온라인 게임 '메이플스토리' IP(지식재산권)를 활용한 '메이플 아일랜드 존' 오픈 행사에서 관람객들이 인기 캐릭터와 기념 촬영을 하고 있다.
롯데월드 메이플 아일랜드-6364
롯데월드 어드벤처는 8일 야외 공간인 매직아일랜드에 약 600평 규모로 조성된 '메이플 아일랜드 존'을 공개했다.
롯데월드 메이플 아일랜드-6362
롯데월드 어드벤처 '메이플 아일랜드 존'에서 입장객들이 '스톤익스프레스', '아르카나 라이드' 등 어트랙션을 체험하며 봄 분위기를 즐기고 있다.
박상선 기자

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