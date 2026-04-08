[포토] 미·이란 휴전 소식에 코스피 6%대 급등

코스피가 미국과 이란이 2주간의 휴전에 사실상 합의했단 소식에 힘입어 8일 강세 마감했다. 이날 코스피는 전일 대비 377.56포인트(6.87%) 오른 5872.34에 장을 마쳤다. 원·달러 환율은 하루 전보다 33.6원 내린 1470.6원으로 마감했다. 환율이 1470원대로 내려온 것 역시 한 달여 만이다. 사진은 이날 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸.