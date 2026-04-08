코레일, 에너지 자동제어 시스템 개발…“전력사 10% 이상 절감”

지난해 8월부터 산학 공동연구 진행

선로별 최적 열차 운행 패턴 자동 제어

서원주~강릉 구간서 12.2% 에너지 절감

KTX-청룡 이미지 0 KTX-청룡./한국철도공사

한국철도공사(코레일)의 신규 열차 제어 시스템이 동력분산식 고속열차의 전력사용량을 10% 이상 절감한 것으로 나타났다.코레일은 '지능형 에너지 절감 열차 자동제어 시스템'을 개발했다고 8일 밝혔다. 코레일은 지난해 8월부터 차량제작사 현대로템과 연구기관 한국교통대학교 등과 협력해 '고속열차 전력사용량 저감을 위한 운전제어 알고리즘' 관련 산학 공동연구를 진행해왔다.지능형 에너지 절감 열차 자동제어 시스템(IEOS)은 선로별 최적의 열차 운행 패턴에 따라 열차를 자동으로 제어하는 시스템이다.시스템은 선로의 제한속도나 신호 설비 등 운행 환경에 맞게 구간별 목표 속도를 설정하고, 불필요한 가감속을 최소화해 에너지 효율을 높이는 방식으로 운영된다. 또 신호장치 이상 등 이례사항 발생 시 즉시 정차하도록 설계해 안전성을 최우선으로 확보했다는 설명이다.코레일은 지난달 25일과 26일 강릉선에서 IEOS가 적용된 KTX-이음 열차의 소비전력 비교 시험을 실시했다. 시험 결과에 따르면 '서원주~강릉' 구간에서 12.2%, '강릉~서원주' 구간에서 10.9%의 에너지 절감 효과가 나타났다.코레일은 시스템 안정화를 위해 반복적인 안전 테스트와 추가 실증 시험을 거쳐 올해 말 강릉선에 시범 운행을 계획하고 있다. 또 신규 철도차량 도입 시 해당 기술을 적용하고, 기존 노선에도 단계적으로 확대해나갈 예정이다.김태승 코레일 사장은 "철도차량의 에너지 효율을 획기적으로 개선해 탄소중립 실현을 적극 뒷받침하고, 국민과 직원의 안전을 최우선으로 철도 안전을 강화하겠다"고 말했다.