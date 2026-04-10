푸라닭 치킨, 아이유 협업 한정판 패키지 ‘프리미엄 크라운 에디션’ 출시

푸라닭 치킨, 아이유와 함께하는 '프리미엄 크라운 에디션’ 한정판 시즌패키지 출시

오븐-후라이드 전문 브랜드 푸라닭 치킨(대표이사 장성식, ㈜아이더스에프앤비)이 전속 모델 아이유를 활용한 두 번째 시즌 패키지인 ‘프리미엄 크라운 에디션’을 한정 수량 선보인다고 10일 밝혔다.

이번 한정판 패키지는 모델 아이유의 시각적 이미지를 전면에 배치한 것이 특징이다. 특히 아이유가 주연으로 출연하는 드라마 ‘21세기 대군부인’의 방영 시점에 맞춰 기획되어 모델과 브랜드 간의 시너지를 극대화했다.

해당 패키지는 10일부터 전국 가맹점에서 배달 및 방문 포장 고객을 대상으로 소진 시까지 제공될 예정이다.

푸라닭 치킨은 패키지 출시와 함께 고객 대상 프로모션도 진행한다. 패키지 측면에 위치한 QR 코드를 스캔해 브랜드 전용 앱에 접속하면 선착순으로 ‘본방사수 응원 쿠폰’을 받을 수 있다.

이 쿠폰은 푸라닭의 시그니처 메뉴인 ‘고추마요 치킨’ 주문 시 4600원의 할인 혜택을 제공한다.

서기원 아이더스에프앤비 부대표는 “이번 시즌 패키지를 통해 모델 아이유와의 유대감을 강화하고 고객들에게 실질적인 혜택을 제공하고자 했다”며 “앞으로도 차별화된 마케팅으로 즐거운 미식 경험을 선사할 것”이라고 전했다.

한편, 2015년 가맹 사업을 시작한 푸라닭 치킨은 ‘치킨, 요리가 되다’라는 슬로건 아래 오븐-후라이드 조리법을 바탕으로 차별화된 제품 개발과 마케팅 활동을 이어오고 있다.